Джулиан Ассанж попал в тюремную больницу Сегодня, 03:54 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Henry Nicholls Джулиан Ассанж REUTERS/Henry Nicholls

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был переведен в больничное крыло тюрьмы Белмарш в связи с проблемами со здоровьем.

В WikiLeaks не сообщили детали госпитализации, но отметили, что состояние здоровья Ассанж ухудшалось на протяжении последних семи лет.

Также сообщается, что в тюрьме Ассанж сильно похудел.

11 апреля британские полицейские арестовали в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Скотленд-Ярд пояснил, что Ассанж был арестован в Лондоне по запросу США.Министерство юстиции США заявило, что он обвиняется в преступном сговорес целью незаконного проникновения в компьютерные системы Пентагона.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж был лишен убежищаза нарушение международных конвенций и агрессивное поведение.

Джулиан Ассанж — австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и материалы, изобличающие различных мировых лидеров.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда основатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних семи лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намерена выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.