Премьер-министр Италии призвала итальянцев каждый день на час выключать электричество, чтобы понять украинцев 23 декабря, 01:58 Джорджия Мэлони (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала итальянцев каждый день на час выключать источники энергии, чтобы понять, что переживают украинцы.



Об этом сообщает Reuters.

"Чтобы понять, что переживают украинцы, я прошу всех итальянцев отключать все источники энергии на час в день", - заявила Мэлони.

Отмечается также, что ее партия Братья Италии отдала дань уважения украинцам, "которые защищают свою свободу и любовь к своей стране".

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25 сентября в Италии состоялись досрочные парламентские выборы, по итогам которых победу одержала правая коалиция, состоящая из трех партий: Братья Италии, Лига и Вперед, Италия. Джорджия Мэлони — лидер первой из политсил, набравшая около 25% голосов, возглавила самое правое правительство в истории послевоенной Италии, став первой женщиной-премьером.

13 декабря Сенат (верхняя палата парламента) поддержал резолюцию о продлении поставок военной помощи Украине до конца 2023 года.

Джорджия Мэлони заявила, что гордится солидарностью, которую ее страна продемонстрировала Украине, и подчеркнула, что для помощи украинскому народу также необходима военная помощь.

