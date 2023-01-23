Камо грядеши? Итальянцы узнают, какой на самом деле является Джорджа Мэлони — The Economist 23 января, 14:57 Эксклюзив NV Премьер Италии Джорджа Мэлони (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Корреспондент The Economist в Италии Джон Хупер размышляет о том, будет ли у премьера Джорджи Мэлони возможность экспериментировать с ультраправой политикой.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

То хто ж така Джорджа Мелоні? У 2023 році італійці це зрозуміють. Перше і найважливіше запитання: у що насправді вірить нова прем'єрка, яка тріумфувала на загальних виборах у вересні?

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Історія партії Брати Італії, яку вона очолює, іде корінням у післявоєнний неофашизм. Ця політсила верховодить у правому альянсі, що просякнутий популізмом. Чи покаже вона себе каламутницею в дусі Трампа? Адже у деяких минулих виступах, особливо під час перебування за кордоном, вона висловлювалася в руслі відверто ультраправого порядку денного. Чи, може, буде розсудливою, хоча й відверто консервативною лідеркою, яка йтиме єдиним курсом із партнерами Італії по НАТО в питаннях щодо України, радитиметься зі своїм шанованим попередником Маріо Драгі та наполягатиме на ощадливому управлінні державними фінансами?

Наступне питання полягає в тому, чи взагалі має значення те, що думає Мелоні. Дехто стверджує, що обмеження для її нового уряду настільки значні, що він може рухатися лише в одному, традиційному, напрямку. Її уряд покладається на добру волю Брюсселя у виплаті основної частини величезної частки Італії у фонді відновлення ЄС після пандемії, що становить 200 млрд євро ($201 млрд). Він також потребує схвальної реакції ринків, аби уникнути бурі на кшталт тієї, що восени прокотилася фінансами Великої Британії. Маючи по горло інших справ — інфляцію, кризу вартості життя і війну на кордоні ЄС, Мелоні, як дехто вважає, має бути божевільною, щоб розвʼязати культурну війну, не кажучи вже про те, щоб якось обмежувати громадянські права за прикладом Польщі та Угорщини.

Чи правильна така точка зору, залежить від відповіді на інше запитання, що її може надати 2023 рік: як довго протримається уряд Мелоні? За останні 30 років середня тривалість роботи італійської адміністрації становила менш як 20 місяців. Якими б божевільними, некваліфікованими або байдужими не були люди при владі, існує обмеження для їхніх потенційних досягнень за цей час.

На перший погляд, новий уряд Італії відповідає всім параметрам, аби довго не протриматися: Брати, Ліга Півночі та партія Сільвіо Берлусконі Вперед, Італіє відкрито розходяться у низці питань — від Росії до бюджетної політики. Але їхня коаліція першою отримала абсолютну більшість із часів, коли 2001 року Берлусконі здобув переконливу перемогу, що дозволила йому залишатися при владі протягом п’яти років. Якщо Мелоні вдасться його перевершити, то рано чи пізно вона може відчути себе досить вільною від обмежень, аби відкинути свій прагматизм — та поекспериментувати із політикою, яку передвіщали її полум’яні промови.

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