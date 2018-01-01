Джорджа Буша-старшего похоронили в Техасе Сегодня, 11:31 36 Цей матеріал також доступний українською Джорджа Буша-старшего похоронили рядом с женой и дочерью

Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего похоронили 6 декабря в Хьюстоне, штат Техас.

Буш похоронен рядом со своей женой Барбарой и дочерью Робин, умершей в 1953 году в раннем детстве, сообщает Радио Свобода.

Тысячи людей провожали гроб с телом экс-президента, когда его везли к месту захоронения на кладбище в Техасском университете A&M. На территории этого вуза находится президентская библиотека имени Джорджа Буша.

5 декабря в Вашингтоне состоялась официальная церемония прощания с Бушем-старшим. Ее посетили мировые лидеры и чиновники.

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В Вашингтоне состоялась церемония прощания с Джорджем Бушем-старшим

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Джордж Буш-старший был президентом с 1989 по 1993 год. Он страдал от болезни Паркинсона и передвигался с помощью инвалидного кресла. Перед смертью его несколько раз госпитализировали из-за проблем с дыханием, пневмонии и бронхита.

Он умер в своем родном Техасе вечером 30 ноября в возрасте 94 лет.