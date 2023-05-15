В соцсетях сообщили о «смерти» Джорджа Сороса: правда ли это 15 мая, 13:49 Джордж Сорос (Фото:Canadian International Council/www.flickr.com)

В понедельник, 15 мая, в социальных сетях начала распространяться информация о том, что миллиардер Джордж Сорос «умер».

Первым об этом сообщили на странице Politics For All Ireland в Twitter со ссылкой якобы на "подтверждение" семьи Сороса.

После этого о «смерти» Сороса сообщил блоггер и друг американского изобретателя, миллиардера Илона Маска Мэтт Уоллес в Twitter.

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«Ползут слухи, что Джордж Сорос только что умер от сердечного приступа», — написал он.

Впоследствии Уоллес удалил публикацию.

На самом деле 92-летний Сорос не умер, поскольку ни одно из официальных СМИ не подтвердило смерть миллиардера.

Учитывая его социальный статус, можно предположить, что если бы с ним что-нибудь случилось, это попало бы в мировые СМИ.

Похоже, что пользователь Twitter, стоявший за распространением фейковых новостей, сделал это лишь для того, чтобы получить мгновенную популярность и просмотры в Интернете.

Джордж Сорос – американский финансист венгерско-еврейского происхождения, меценат, философ и филантроп.