В соцсетях сообщили о «смерти» Джорджа Сороса: правда ли это
Джордж Сорос (Фото:Canadian International Council/www.flickr.com)
В понедельник, 15 мая, в социальных сетях начала распространяться информация о том, что миллиардер Джордж Сорос «умер».
Первым об этом сообщили на странице Politics For All Ireland в Twitter со ссылкой якобы на "подтверждение" семьи Сороса.
После этого о «смерти» Сороса сообщил блоггер и друг американского изобретателя, миллиардера Илона Маска Мэтт Уоллес в Twitter.
«Ползут слухи, что Джордж Сорос только что умер от сердечного приступа», — написал он.
Впоследствии Уоллес удалил публикацию.
На самом деле 92-летний Сорос не умер, поскольку ни одно из официальных СМИ не подтвердило смерть миллиардера.
Учитывая его социальный статус, можно предположить, что если бы с ним что-нибудь случилось, это попало бы в мировые СМИ.
Похоже, что пользователь Twitter, стоявший за распространением фейковых новостей, сделал это лишь для того, чтобы получить мгновенную популярность и просмотры в Интернете.
Джордж Сорос – американский финансист венгерско-еврейского происхождения, меценат, философ и филантроп.