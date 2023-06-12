Сорос передал свою финансовую империю в управление сыну 12 июня, 02:48 Джордж Сорос (Фото:TheCygnetNYC/Twitter)

Миллиардер и филантроп Джордж Сорос решил передать контроль над своими фондами Открытое общество своему сыну Алексу.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Фонд Сороса передает деньги на гуманитарные и демократические цели. Фонд также контролирует большую часть активов Сороса стоимостью 25 миллиардов долларов.

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Алекс Сорос заявил, что фонд продолжит заниматься политикой. В частности, его беспокоит кандидатура Дональда Трампа на президентских выборах

«Я более политический. Как бы мне ни хотелось убрать деньги от политики, пока это делает другая сторона, нам тоже придется это делать», — заявил Алекс Сорос.



Он также планирует «удвоить усилия по защите избирательных прав и личной свободы дома и поддержки дела демократии за рубежом».

