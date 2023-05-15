Джордж Сорос опроверг слухи о своей смерти 15 мая, 18:27 Джордж Сорос (Фото:Фонд Генриха Белля / Flickr)

Миллиардер Джордж Сорос в понедельник, 15 мая, опроверг слухи о том, что у него случился «сердечный приступ».

«Слухи о том, что у меня случился сердечный приступ, совершенно не соответствуют действительности. Я жив и здоров», — сказано в сообщении Сороса в Twitter.



Ранее в в социальных сетях начали распространять фейк о том, что Джордж Сорос «умер». Об этом в том числе писал блогер и друг американского изобретателя, миллиардера Илона Маска Мэтт Уоллес.



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Джордж Сорос — американский финансист венгерско-еврейского происхождения, меценат, философ и филантроп, создатель сети благотворительных организаций Фундации открытого общества.