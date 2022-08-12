Джорджу Соросу — 92. Восемь интересных фактов о легендарном финансисте и бизнесмене 12 августа, 12:03 Джордж Сорос (Фото:georgesoros.com)

Сегодня, 12 августа, легендарному американскому финансисту и создателю сети благотворительных организаций Фундации открытого общества Джорджу Соросу исполняется 92 года.

К этой дате НВ собрал семь интересных фактов об известном бизнесмене и филантропе.

1. Сорос пережил нацистскую оккупацию Венгрии

Джордж Сорос родился в 1930 году в семье венгерских евреев. В 1936-м его родители приняли решение сменить фамилию Шварц, которую они тогда носили, на венгерский аналог Сорос (другой вариант произношения — Шорош), поскольку тогда в Будапеште начали активно наростать антисемитские настроения, подогреваемые нацистами.

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Оккупация Венгрии Третьим Рейхом застала Сороса в возрасте 13 лет. Из-за своего еврейского происхождения он был отстранен от посещения школьных занятий и был обязан отчитываться перед местным юденратом — органом еврейского самоуправления, которые нацисты принудительно создавали в каждом гетто.

Пережить ужасы нацистского оккупационного режима Сорос смог благодаря поддельным документам, которые смог достать его отец. 14-летний Сорос получил новую личность — крестника члена коллаборационистского правительства Венгрии, который сам тайно был женат на женщине еврейского происхождения.

Отец Сороса помогал не только своей семье, но и другим венгерским евреям во времена оккупации. Сам будущий филантроп также пережил Осаду Будапешта 1945 года, во время которой между нацистами и Красной армией шла битва за город.

2. Перед тем как уйти в сферу финансов, Сорос работал спасателем в бассейне и рабочим на фабрике манекенов

После свержения нацистского режима в Венгрии к власти в стране пришли коммунисты, и Джордж Сорос принял решение покинуть родину и перебраться в Великобританию.

На первых порах будущий миллиардер был вынужден выполнять очень низкооплачиваемую работу: Сорос успел побывать спасателем в плавательном бассейне, швейцаром на вокзале, а также работником на фабрике манекенов.

Его жизнь кардинально изменилась после поступления в 1949 году в Лондонскую школу экономики и политических наук, одним из преподавателей которой был австрийский философ Карл Поппер, чью концепцию открытых обществ Сорос перенял и активно продвигает до настоящего времени.

3. За свою жизнь Сорос передал на благотворительность свыше $33 миллиардов

Фото: georgesoros.com

Джордж Сорос является одним из главных филантропов планеты, ежегодно жертвуя миллионы долларов на благотворительность через гранты и собственные фонды.

По подсчетам Forbes, Сорос, чье состояние к началу 2020 года оценивалось в $8,3 миллиарда, за пять лет потратил $3,1 миллиарда (или 37,4% от состояния) на благотворительность.

Основные сферы, поддерживаемые филантропом: развитие демократии и защита прав избирателей, свобода медиа, права человека.

Всего в течение жизни Сорос передал на благотворительность свыше $33 миллиардов.

4. Филантроп начал заниматься меценатством в 1979 году

«Карьеру» благотворителя Сорос начал в 1979 году с помощи темнокожим жителям Южноафриканской республики, страдающим от политики апартеида.

Собственные фонды по всей Европе филантроп начал открывать в 1984 году, позже они появились практически на всех континентах. В настоящее время его сеть Фундаций открытого общества насчитывает 51 офис, охватывающих 120 стран.

5. Сорос неоднократно приезжал в Украину, где в 1990-м основал Международный фонд Возрождение

С Украиной мецената связывает долгая история отношений. В конце 1980-х годов идею Сороса открыть одну из своих фундаций в Украине поддержал Богдан Гаврилишин, известный экономист и общественный деятель.

Благодаря этому в 1990 году в Киеве было объявлено о создании Международного фонда Возрождение, где Гаврилишин до 1998 года работал главой Наблюдательного совета.

Богдан Гаврилишин (слева) и Джордж Сорос / Фото: Міжнародний фонд Відродження via Facebook

За время своей работы благотворительная организация направила на демократические инициативы свыше $310 миллионов. В 1996 году во время визита в Киев Сорос назвал фонд Возрождение одной из лучших фундаций в его сети.

6. Сорос — один из главных доноров Демократической партии США. В 2018 году сторонник Трампа отправил ему посылку с самодельной бомбой

Джордж Сорос является давним и последовательным сторонником Демократической партии США, из-за чего подвергается критике и нападкам правых политических сил.

В 2018 году ему и ряду других известных критиков президента США республиканца Дональда Трампа (среди которых, в частности, были экс-вице-президент Джо Байден, главная соперница Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон и актер Роберт Де Ниро) житель Флориды Сезар Сайок отправил посылки, начиненные взрывчаткой. Ни одна из самодельных бомб не взорвалась, а злоумышленник был арестован.

7. Сорос — одна из любимых фигур для сторонников теорий заговора

Фигура Джорджа Сороса постоянно сопровождает различные конспирологические теории. Особенно часто филантроп, как и другой меценат — Билл Гейтс, становится объектом нападок сторонников правых политических течений из-за поддержки демократических и мультикультурных инициатив.

Новая волна теорий заговора, в центре которых находится Сорос, хлынула с пандемией COVID-19. По состоянию на конец апреля 2020 года, конспирологические теории, связанные с филантропом, за четырехмесячный период упоминались в социальных сетях более 150 тысяч раз. В частности, Сороса обвиняли в «создании коронавируса».

Особым вниманием американский финансист пользуется и у ряда украинских политиков, в том числе пророссийских. Сорос часто упоминается заместителем главы АП времен Януковича Андреем Портновым, а также депутатами от Слуги народа Александром Дубинским и Максимом Бужанским, которые обвиняют Сороса в якобы организации «внешнего управления» в Украине.

8. Сорос опасается, что вторжение России в Украину может быть началом Третьей мировой войны, которая уничтожит человеческую цивилизацию



В начале марта 2022 года Сорос опубликовал колонку о том, что нападение России на Украину с согласия Китая может стать началом Третьей мировой войны, которая уничтожит нашу цивилизацию. В этой колонке он обращает внимание на встречу Си Цзиньпина и Владимира Путина 4 февраля в КНР и предполагает, что китайский лидер тогда дал Путину карт-бланш на вторжение в Украину, однако впоследствии был разочарован и заявил о поддержке миротворческих усилий.

В мае Сорос раскритиковал бывшую канцлера Германии Ангелу Меркель, чья меркантильная политика привела к чрезмерной зависимости ее страны от российского газа.

В этом же месяце он заявил, что у Украины есть военные шансы в борьбе с Россией и подчеркнул, что вторжение в Украину стало «ужасной ошибкой» Путина. Сорос также прогнозировал, что желание Путина начать мирные переговоры бесперспективно, потому что ему нельзя доверять.

«Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию — как можно скорее победить Путина. В этом суть», — говорил Сорос на всемирном экономическом форуме в Давосе.

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