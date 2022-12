Выдавал себя за потомка евреев из Украины. Новоизбранный конгрессмен-республиканец полностью выдумал свою биографию — все детали скандала 31 декабря, 07:25 Сюжет Эксклюзив NV Джордж Сантос соврал о своей семье, карьере, образовании и даже благотворительной деятельности (Фото:georgeforny.com)

В США разгорелся скандал вокруг новоизбранного члена Палаты представителей от Республиканской партии Джорджа Сантоса. Вместе с остальными новыми конгрессменами он должен приступить к работе 3 января, однако, как выяснилось, полностью сфальсифицировал свою биографию.

На осенних досрочных выборах в Конгресс 34-летний республиканец Джордж Сантос, американец бразильского происхождения, сумел занять кресло представителя Демократической партии, члена Палаты представителей США Томаса Суоцци. Для Республиканской партии такой исход битвы за 3-й избирательный округ Нью-Йорка стал одной из побед, позволивших оппонентам Джо Байдена отвоевать у демократов большинство в Палате представителей.

На выборах Сантос позиционировал себя как «опытный бизнесмен, финансист и инвестор, имеющий большой опыт работы в области привлечения капитала, недвижимости, рынков капитала, биотехнологий, а также слияний и поглощений». Однако теперь выяснилось, что новоизбранный конгрессмен придумал либо приукрасил множество пунктов своего резюме и личной биографии. Первой его разоблачила газета The New York Times в своей детальной публикации от 19 декабря, где опровергается целый ряд утверждений Джорджа Сантоса о его жизненном и карьерном пути. На этом фоне вопросы к молодому политику появились не только у его оппонентов, но и у однопартийцев. Три дня Сантос хранил молчание, пока не начал раздавать оправдательные интервью, в т. ч. таблоиду New York Post и телеканалу Fox News, в которых преуменьшает масштабы своей лжи.

Для Республиканской партии это серьезный политический скандал накануне старта работы обновленного Конгресса США, где новые конгрессмены примут присягу 3 января 2023 года, а Нэнси Пелоси уступит молоток спикера Палаты представителей республиканцам. В Сенате США большинство остается за демократами.

НВ рассказывает о том, какие факты выдумал о себе Джордж Сантос, как пытается оправдать ложь и что думают об этом в его партии.

Лабиринты лжи: кем на самом деле оказался Джордж Сантос

Украинский еврей или бразильский католик?

Описывая историю своей семьи, Сантос снабдил ее множеством впечатляющих подробностей. Он представлял себя «сыном иммигрантов, приехавших в США в поисках американской мечты». Политик рассказывал, что имеет еврейское происхождение, а его бабушка и дедушка по материнской линии в годы Второй мировой войны якобы бежали из Украины от Холокоста — сначала в Бельгию, а затем в Бразилию. Там и родилась его мать (отец Сантоса — бразилец с корнями якобы из Анголы). Если верить Сантосу, позже она эмигрировала в США и даже работала в Южной башне Всемирного торгового центра в день теракта 11 сентября 2001. «Она пережила трагические события 11 сентября, но скончалась через несколько лет [в 2016 году], проиграв битву с раком», — говорится в биографии политика.

Долгое время он уверял, что является католиком по отцу и евреем по матери, однажды даже назвал себя «гордым американским евреем» и выступал на многих еврейских форумах. Однако, как выяснили американские СМИ на основе генеалогических данных, значительную часть этой истории новоизбранный конгрессмен сфабриковал. Судя по всему, родители его мамы родились в Бразилии в начале ХХ века, никогда не имели украинских корней и не бежали из Европы в годы Второй мировой. Более того, сохранившиеся страницы матери Сантоса в соцсетях свидетельствуют о том, что и она была католичкой.

Теперь Джорджу Сантосу пришлось признать, что он «очевидный католик». Хотя политик продолжает утверждать, что его бабушка рассказывала истории о своем еврейском происхождении и последующем обращении в католицизм. «Я никогда не утверждал, что я еврей, — заявил Сантос после разоблачающих статей в СМИ. — Я католик. Поскольку я узнал, что моя семья по материнской линии имеет еврейское происхождение, я сказал, что я «еврей».

Бакалавр без образования

Еще одна фиктивная деталь биографии Джорджа Сантоса касается его образования. Политик ранее уверял, что учился в колледже Баруха — общественном колледже Нью-Йорка, который входит в состав городского университета Нью-Йорка. Сантос указывал, что получил там степень бакалавра экономики и финансов. Однако в ответ на запрос NYT учебное заведение не смогло найти никаких записей или документов, которые бы подтверждали, что Джордж Сантос там учился и завершил образование в 2010 год, как он утверждал (хотя при поиске использовали несколько вариаций его полного имени и фамилии).