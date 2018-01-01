Джордж Буш-младший выступил с эмоциональной речью на церемонии прощания с отцом Сегодня, 21:51 97 Цей матеріал також доступний українською Джордж Буш-младший произнес трогательную речь на похоронах отца

Бывший президент США Джордж Буш-младший произнес эмоциональную речь во время церемонии прощания со своим отцом, 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим.

В своей речи Буш-младший признался, что последними словами отца были слова о любви: "Я тоже тебя люблю".

Джордж Буш-младший не смог сдержать слез во время трогательной траурной речи, назвав своего отца "великим и благородным человеком".

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"Сквозь наши слезы, дайте нам узнать благословение познания и любви к тебе, великому и благородному человеку, лучшему отцу для сына и дочери, - сказал он, пытаясь сдержать слезы. - И в нашем горе, позвольте нам улыбнуться, зная, что папа обнимает Робин и снова держит маму за руку".

У Джорджа Буша-старшего и Барбары Буш была дочь Робин, которая умерла от рака в 1953 году в возрасте трех лет. Барбара умерла в апреле 2018 года.

Напомним, что на церемонию прощания с 41-м президентом США прибыли известные политики и общественные деятели, среди которых действующий президент США Дональд Трамп с супругой Меланией и дочерью Иванкой, экс-президенты Билл Клинтон и Барак Обама, принц Чарльз, канцлер Германии Ангела Меркель, телеведущая Опра Уинфи и многие другие.

Джордж Буш-старший был президентом с 1989 по 1993 год. Он умер в родном Техасе вечером 30 ноября в возрасте 94 лет.

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В Вашингтоне состоялась церемония прощания с Джорджем Бушем-старшим

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