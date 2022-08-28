Следующие месяцы будут тяжелыми. Джонсон заявил, что уверен в победе Украины 28 августа, 04:14 Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что уверен в победе Украины, но следующие месяцы будут тяжелыми из-за российской агрессии.



«Мы не должны поддаваться путинской агрессии. Следующие несколько месяцев будут тяжелыми, но я убежден, что восстановление Британии будет золотым. В этом жестоком армрестлинге украинский народ может и победит. Так будет и с Британией», — заявил Джонсон.



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24 августа британский премьер-министр Борис Джонсон приехал в Киев с необъявленным визитом. Это его третий визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. В Киеве Джонсон анонсировал новый пакет помощи Украине на 54 миллиона фунтов стерлингов, который будет включать 850 микродронов Black Hornet. Он оставит свой пост менее чем через две недели.



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