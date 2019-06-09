Джонсон заявил, что Британия не будет платить компенсацию ЕС до утверждения сделки по Brexit Сегодня, 06:25 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Hannah McKay Борис Джонсон REUTERS/Hannah McKay

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании и бывший глава МИД страны Борис Джонсон заявил, что его страна не должна платить Евросоюзу компенсацию в 50 миллиардов долларов за выход из ЕС до согласования сделки по Brexit.



Об этом сообщает The Sunday Times.

«Я думаю, наши друзья и партнеры должны понимать, что деньги будут удерживаться до тех пор, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших действий», — заявил Джонсон.

Напомним, что Высокий суд Лондона отказался удовлетворить иск о «лживых заявлениях» Бориса Джонсона.

Иск подал бизнесмен Маркус Болл. Он собрал более 200 тыс. фунтов на судебный процесс с помощью онлайн-площадки краудфандинга.

