«Сделал все возможное для поддержки Украины». Глава британского МИД призвала не отправлять Джонсона в отставку

6 июня, 12:55
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Лиз Трасс (Фото:UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

Лиз Трасс (Фото:UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс перед голосованием по вотуму доверия премьер-министру Борису Джонсону призвала не отправлять его в отставку, заявив, что он сделал все возможное для поддержки Украины.

«Премьер-министр пользуется моей 100% поддержкой на сегодняшнем голосовании, и я настоятельно рекомендую коллегам поддержать его», — написала она в Twitter.

По ее словам, Джонсон «сделал все возможное» для восстановления после коронавируса и «поддержки Украины перед лицом российской агрессии».

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«Он извинился за допущенные ошибки. Теперь мы должны сосредоточиться на экономическом росте», — написала она.

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В понедельник, 6 июня, c 20:00 до 00:00 по киевскому времени состоится голосование по вотуму доверия британскому премьер-министру Борису Джонсону, поскольку было собрано 54 запроса от депутатов-консерваторов с просьбой об его отставке.

https://www.youtube.com/watch?v=3O3wszTlbvU

В начале года британские СМИ сообщили, что во время локдауна на Даунинг-стрит состоялось несколько вечеринок с участием премьера Великобритании, что было грубым нарушением карантинных ограничений. 31 января представитель аппарата британского правительства Сью Грей обнародовала доклад о вечеринках.

В нем сказано, что некоторые мероприятия в резиденции премьера во время локдауна были недопустимы, а часть из них «вышла за пределы разумного».

Сам Джонсон не раз извинялся за свое поведение, но в отставку уходить не хочет. По его словам, перед правительством слишком много проблем, и уйти было бы безответственно.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Великобритания Борис Джонсон Лиз Трасс Война России против Украины

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