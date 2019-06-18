Джонсон с большим отрывом победил во втором туре выборов за пост премьера Великобритании
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон победил во втором раунде голосования за кандидатов на должность председателя Консервативной партии и премьер-министра страны.
Об этом сообщает ВВС.
Джонсона во втором раунде поддержали 126 из 313 депутатов Консервативной партии. Второе место занял министр иностранных дел Джереми Хант с 46 голосами, на третьем — министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув с 41 голосом.
Продолжают борьбу за пост министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, получивший 37 голосов, и глава МВД Саджид Джавид — 33 голоса.
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По результатам голосования выбыл экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб. Он набрал 30 голосов.
Следующие раунды голосования состоятся в среду, 19 июня и в четверг, 20 июня. После этого из двух финалистов будут выбирать 160 тысяч членов Консервативной пратии по всей Британии. Победитель будет объявлен в неделю, которая начинается с 22 июля.
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем решении покинуть занимаемую должность.