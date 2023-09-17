«Он неправ». В МИД Британии ответили на резкую критику Бориса Джонсона из-за недостаточной помощи Украине

17 сентября, 17:41
Поделиться:
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли (Фото:Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли (Фото:Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отреагировал на критику бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, который заявил, что партнеры медлят с поставками военной помощи Украине.

В эфире Sky News Клеверли заявил, что отдает должное лидерству Джонсона и что за время его пребывания в должности Британия передала Украине противотанковые системы NLAW, «которые сыграли столь важную роль в обороне Киева», и обучали украинских военнослужащих.

Видео дня

Читайте также:
Спасибо, Борис! Шесть причин, почему к моменту отставки Джонсона в лагере его болельщиков оказалась вся Украина

Он добавил, что при премьерстве Риши Сунака Британия первой в мире пообещала поставить защитникам Украины боевые танки, первой объявила о подготовке пилотов истребителей и одобрила передачу ракет большой дальности. По словам Клеверли, объемы помощи со стороны Великобритании доказывают, что «он [Джонсон] неправ в этом вопросе».

«Я очень часто говорю об этом с украинцами. Они по-прежнему невероятно благодарны не только за наши поставки, но и за наше лидерство в этом вопросе», — добавил он.

Борис Джонсон после визита в Киев и Львов в своей колонке для Spectator призвал передать Украине переносные зенитно-ракетные комплексы, крылатые ракеты Storm Shadow, гаубицы, ПВО и «предоставить столько помощи, сколько возможно, в сфере беспилотных технологий». Также Джонсон заявил о необходимости поставок американских ATACMS.

Читайте также:
Договориться о мире с Путиным невозможно. Джонсон выступил на форуме YES с резкой речью в адрес Запада — главные тезисы

"…Я просто не понимаю, почему мы продолжаем тянуть время. Почему мы всегда такие медлительные? Как мы можем смотреть этим людям в глаза и объяснить, почему мы медлим?" — написал он.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Великобритания Военная помощь Борис Джонсон Поставки оружия Поддержка Украины Украина-Великобритания Война России против Украины Джеймс Клеверли

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X