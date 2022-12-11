Танки, дальнобойные ракеты и самолеты. Джонсон написал обширную статью для WSJ, призвав в разы увеличить темпы поставок оружия в Украину 11 декабря, 06:01 Борис Джонсон (Фото:bdleonanda/Twitter)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал обширную статью для Wall Street Journal, призвав увеличить поставки оружия в Украину.

В своей статье он подчеркнул, что война обязательно должна завершиться поражением диктатора Владимира Путина. Для этого российские оккупанты должны быть отброшены минимум до «условных границ 24 февраля». Джонсон считает, что садиться за стол переговоров сейчас нет смысла.

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«Ни Владимир Зеленский, ни украинский народ не могут смириться с другим результатом после пережитой жестокости. Никакого соглашения земля в обмен на мир не может быть, даже если Путин предлагал ее, и даже если бы ему можно было доверять, чего нельзя сказать о нем», — пишет Джонсон.

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Он считает, что необходимо сделать все, чтобы война закончилась уже в следующем году. Джонсон напомнил, что российский агрессор сосредоточился на ударах по гражданской инфраструктуре.

«Это моральная мерзость, что миллионы людей ночью за ночью остаются без отопления, света и воды, не говоря уже о продолжающихся и беспорядочных убийствах мирных жителей. И чем дольше Путин будет продолжать свои бессмысленные атаки, тем дольше будет продолжаться глобальный экономический кризис», — считает Джонсон.

Бывший глава британского правительства призывает мир передать ВСУ дальнобойные ракеты, самолеты, бронированные машины и танки, чтобы быстрее освобождать собственные территории и поражать российские системы, которые обстреливают Украину.

«Я знаю изнурительный контраргумент о том, что увеличение поставок в Украину чревато эскалацией. Конечно же, после почти года этого ужасного конфликта мы можем видеть, что это полная чушь», — подчеркнул Джонсон.