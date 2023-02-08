«Гарантия собственной безопасности». Джонсон призвал Британию передать Украине больше танков Challenger 2 и самолеты Typhoon 8 февраля, 19:42 Борис Джонсон во время выступления Зеленского в парламенте (Фото:Stefan Rousseau/Pool via REUTERS)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал власти страны предоставить ВСУ самолеты Typhoon и больше танков Challenger 2.



Об этом сообщает Sky News.

«У нас более 100 самолетов Typhoon. У нас есть более 100 танков Challenger. Лучшее разовое использование любого из этих предметов — развернуть их сейчас для защиты украинцев — не в последнюю очередь потому, что именно так мы гарантируем нашу собственную долгосрочную безопасность», — заявил Джонсон.

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Он считает, что таким образом можно будет «оттеснить Путина и сделать мир более безопасным».

8 февраля Зеленский находится в Лондоне с официальным визитом. Это его второй зарубежный визит после поездки в США и первый в Великобританию за это время.

Около 12:30 самолет с украинским лидером приземлился в аэропорту Лондона.

Зеленский встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком, а затем выступил в парламенте.

Во время выступления в парламенте Зеленский сказал депутатам, что передаст королю благодарность всех украинцев за поддержку, которую тот выражал еще тогда, когда он был принцем Уэльским.



Глава государства также посетит украинских военных, проходящих обучение и подготовку на территории страны.

Ожидается также, что Лондон объявит о расширении программы тренировок украинских военных, она охватит пилотов истребителей и морскую пехоту.

Также планируется заявление о предоставлении Украине дальнобойного оружия.