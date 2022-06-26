Джонсон предложит Зеленскому визит в Британию и встречу с королевой

26 июня, 06:10
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Борис Джонсон (Фото:Dan Kitwood/Pool via REUTERS)

Борис Джонсон (Фото:Dan Kitwood/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Лондон.

Об этом сообщает The Sunday Times.

Джонсон хочет провести полноценный визит, включая аудиенцию у королевы Елизаветы II. Визит может пройти в октябре.

Консервативная партия Великобритании уже одобрила такую идею.

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Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что одним из принципиальных вопросов, который мог бы стать причиной его отставки, является прекращение поддержки Украины Соединенным Королевством.

Об этом он заявил в интервью ВВС в ответ на вопрос журналиста о том, существуют ли какие-либо принципиальные соображения, из-за которых Джонсон мог бы подумать об отставке.

Премьер Великобритании отметил, что если придется оставить поддержку Украины, так как это станет слишком сложно или затраты будут слишком велики, он уйдет.

https://www.youtube.com/watch?v=O23ASafif4I
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Елизавета II Великобритания Борис Джонсон Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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