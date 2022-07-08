Ты герой, тебя все любят. Джонсон поблагодарил Зеленского за дружбу

8 июля, 02:39
Борис Джонсон в Киеве (Фото:Офис президента)

Борис Джонсон в Киеве (Фото:Офис президента)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за дружбу.

Он подтвердил, что Великобритания будет поддерживать Украину «так долго — сколько потребуется».

«Я говорил с президентом Зеленским сегодня, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства — мы будем оказывать жизненно важную оборонную помощь, пока это необходимо. Спасибо за дружбу, Владимир, ты герой, тебя все любят», — заявил Джонсон.

Видео дня
https://twitter.com/BorisJohnson/status/1545126624013713408
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Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться на должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его на посту.

Джонсон также обратился к украинцам и подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь столько, сколько потребуется.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Великобритания Борис Джонсон Владимир Зеленский

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