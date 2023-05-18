Джонсон непублично назвал Макрона «путинским подхалимом» и «хотел ему врезать» — экс-помощник 18 мая, 14:59 Эммануэль Макрон и Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Разгневанный бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон когда-то в частном разговоре назвал президента Франции Эммануэля Макрона «путинским подхалимом» и пообещал «врезать ему». Об этом заявил бывший помощник британского правительства Гуто Харри в подкасте, сообщает Politico.



По его словам, Джонсон начал эмоционально высказываться о Макроне через несколько месяцев после начала полномасштабной войны России в Украину. Однако напряженность начала появляться, еще когда Макрон ездил к диктатору Владимиру Путину до вторжения.

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«На нашей утренней встрече, кажется, с небольшой группой, он просто вызверился на Эммануэля Макрона. По сути, он сказал: «Он — слово из четырех букв, которое начинается на С, он — чудак, он — путинский подлиза», — заявил Харри.

Казалось, говорит он, что Джонсон хотел навредить Макрону, употребив термин, означающий «снять боксерские перчатки»: «Мне придется врезать ему», — пересказывает его слова Харри.

Экс-помощник Джонсона сказал, что в конце-концов лидеры двух стран через несколько недель помирились, «очень хорошо ладили и даже ходили вместе пить виски на саммите G7».

Спикер Джонсона заявил, что экс-премьер Британии не признает рассказ Харри о встрече и не участвовал в подкасте своего бывшего чиновника.



Ранее Джонсон заявлял, что «французы до последнего отрицали» угрозу полномасштабного вторжения России в Украину. Также он критиковал позицию Германии и Италии.

