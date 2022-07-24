Джонсон намерен снова стать премьером Британии в будущем — СМИ

24 июля, 23:50
Джонсон намерен в будущем снова стать премьером Британии (Фото:Liam McBurney / Pool via REUTERS)

Джонсон намерен в будущем снова стать премьером Британии (Фото:Liam McBurney / Pool via REUTERS)

Уходящий в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон намерен в будущем вернуться на должность, пишет The Sunday Times со ссылкой на источники.

Многочисленные источники издания утверждают: Борис Джонсон верит, что когда-нибудь вернется на Даунинг-стрит в роли премьер-министра. Так он может повторить судьбу своего кумира Уинстона Черчилля, дважды занимавшего пост премьера.

Видео дня
Читайте также:

В Великобритании эксминистр финансов Риши Сунак и министр МИД Лиз Трасс соревнуются за право возглавить Консервативную партию и правительство (Фото:Коллаж НВ) Миллионер или соратница Джонсона. НВ подробно рассказывает о двух претендентах на кресло британского премьера

«Он думает, что тот, кто его заменит, может стать катастрофой, и мы можем вернуться сюда через несколько лет», — отметил собеседник издания по Даунинг-стрит.

Он добавил, что Джонсон верет, что в случае проигрыша консерваторов на всеобщих выборах он сможет вернуть партию к власти, сколько обладает достаточной динамичностью.

Ранее бывший советник Джонсона Тим Монтгомери написал в Twitter, что по словам помощников Джонсона, премьер намерен вернуться.

https://twitter.com/montie/status/1550499753913458690

Британские СМИ также сообщали, что Джонсон планирует прощальный визит в Украину. Он хочет совершить третью за время полномасштабной войны поездку в Украину, чтобы увидеть президента Владимира Зеленского перед тем, как покинет Даунинг-стрит.

7 июля Борис Джонсон, активно поддерживавший Украину после начала полномасштабного вторжения России, объявил, что подает в отставку с должности премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Этому предшествовал ряд отставок среди членов Консервативной партии. Джонсон намерен остаться в должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его в должности.

Читайте также:
Питер Дикинсон
Питер Дикинсон
После Бориса. Продолжит ли Британия поддерживать Украину

После отставки Джонсон обратился к украинцам и подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину в любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. В ходе переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поставлять военную помощь столько, сколько нужно.

22 июля Джонсон провел еще один телефонный разговор с Зеленским и повторно отметил «неизменную решительность» Британии в поддержке Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=umcxnD7a9Cg&ab_channel=%D0%9D%D0%92
Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Великобритания Борис Джонсон Правительство Великобритании Украина-Великобритания Лиз Трасс Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Ричард Хукер
Старший научный сотрудник Atlantic Council
Украина может победить. Но что скажет Запад?

Тщательная оценка показывает, что при наличии необходимых средств Украина может победить

24 июля, 23:20
Мнения
Святослав Вакарчук, Зоя Казанжи, Сергей Гайдай и другие известные соотечественники рассказали, что думают о скандале, связанном с лишением гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича (Фото:Коллаж НВ)
«Нам подменили президента» /
Известные украинцы о скандале с лишением гражданства Коломойского и Корбана
24 июля, 11:37
События
Томас Фридман
Американский журналист
Как же я ошибся по поводу Китая

Признаюсь, я был слишком оптимистичен. Виноват

24 июля, 11:30
Мнения
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X