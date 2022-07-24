Джонсон намерен снова стать премьером Британии в будущем — СМИ 24 июля, 23:50 Джонсон намерен в будущем снова стать премьером Британии (Фото:Liam McBurney / Pool via REUTERS)

Уходящий в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон намерен в будущем вернуться на должность, пишет The Sunday Times со ссылкой на источники.



Многочисленные источники издания утверждают: Борис Джонсон верит, что когда-нибудь вернется на Даунинг-стрит в роли премьер-министра. Так он может повторить судьбу своего кумира Уинстона Черчилля, дважды занимавшего пост премьера.

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«Он думает, что тот, кто его заменит, может стать катастрофой, и мы можем вернуться сюда через несколько лет», — отметил собеседник издания по Даунинг-стрит.

Он добавил, что Джонсон верет, что в случае проигрыша консерваторов на всеобщих выборах он сможет вернуть партию к власти, сколько обладает достаточной динамичностью.

Ранее бывший советник Джонсона Тим Монтгомери написал в Twitter, что по словам помощников Джонсона, премьер намерен вернуться.

Британские СМИ также сообщали, что Джонсон планирует прощальный визит в Украину. Он хочет совершить третью за время полномасштабной войны поездку в Украину, чтобы увидеть президента Владимира Зеленского перед тем, как покинет Даунинг-стрит.

7 июля Борис Джонсон, активно поддерживавший Украину после начала полномасштабного вторжения России, объявил, что подает в отставку с должности премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Этому предшествовал ряд отставок среди членов Консервативной партии. Джонсон намерен остаться в должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его в должности.



После отставки Джонсон обратился к украинцам и подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину в любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. В ходе переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поставлять военную помощь столько, сколько нужно.

22 июля Джонсон провел еще один телефонный разговор с Зеленским и повторно отметил «неизменную решительность» Британии в поддержке Украины.



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