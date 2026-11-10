Журналисты The Insider изучили взломанные переписки бывшего американского полицейского и морпеха Джона Марка Дугана, который 10 лет назад бежал в Россию и был использован российскими спецслужбами . Расследование The Insider было опубликовано во вторник, 10 ноября.

В октябре 2024 года газета The Washington Post опубликовала статью о Дугане и описала его сотрудничество с ГРУ РФ для распространения дезинформации о тогдашней кандидатке в президенты США Камале Харрис. Это расследование Дуган разослал всем друзьям и знакомым, пишет The Insider.

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Расследователи отмечают, что Дуган был «проводником дезинформационных кампаний» РФ, но из звезды пропагандистских телеканалов и «важного агента российских спецслужб» «постепенно превратился во всеми забытого нищего попрошайку, навязывающего уставшим от него силовикам свои услуги».

Как сказано в материале, в 2026 году Дуган уже был так недоволен жизнью в России, что хотел бунтовать.

«Что бы эти тупые ублюдки из российского правительства ни делали сейчас, чтобы заблокировать интернет, если они будут продолжать в том же духе, это нас полностью отключит. Я уже почти готов призвать граждан к действию, чтобы они восстали против этой экстремальной цензуры. Меня это ужасно бесит. <…> Я собираюсь начать кампанию по настраиванию общественности против нацистов, управляющих Роскомнадзором. Их политика приводит к гибели людей», — возмущался он в марте 2026 года в переписках с московскими друзьями на фоне блокировки Telegram и VPN-сервисов Роскомнадзором.

The Insider обнаружил, что в мае 2022 года Дуган по просьбе офицера подразделения 29155 ГРУ Юрия Хорошенького (Хорошевского) публиковал в своем Telegram-канале фейки об американских лабораториях в Украине и Грузии. Эту теорию заговора, как сказано в материале, подразделение 29155 придумало еще в 2018 году. В 2021 году Дуган обнародовал так называемое «расследование» о «биолабораториях» в Украине, которое позже почти слово в слово повторило Минобороны РФ. В июне 2026 году его «расследование» уже использовала Тулси Габбард, которая в то время была директором Национальной разведки США. Габбард до этого была известна распространением российской пропаганды, а вскоре после «рассекречивания» информации о «биолабораториях США» в Украине ушла в отставку, объяснив решение тяжелой болезнью мужа.

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Дуган хвастается куратору из ФСБ, что Тулси Габбард "подтвердила" его историю о биолабораториях / Фото: The Insider

По данным расследователей, Дуган и Хорошенький, вероятно, познакомились в сообществе вокруг Центра геополитических экспертиз российского фашиста и «философа» Александра Дугина — офицер ГРУ работал там под прикрытием заместителя директора. Одним из ближайших знакомых американца в РФ стал соратник Александра Дугина Валерий Коровин.

Как пишет The Insider, офицер ГРУ Хорошенький с 2021 года переводил Дугану небольшие суммы денег — как для него, так и для других людей, по сути, используя его как «прокладку» для анонимизации платежей. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в марте 2022-го Хорошенький координировал первые поездки Дугана и других так называемых журналистов, обосновавшихся в России, на оккупированные украинские территории. Ему также поручили сделать презентацию по использованию ПТРК Javelin, так как в свое время он служил в США пулеметчиком.

Журналисты сообщают, что Дуган хотел поехать на фронт и предлагал обучать российских оккупантов обращению с американским оружием. В конце марта 2022-го года он писал своим контактам, что уедет на Донбасс «с вашей помощью или без», и говорил, что «должен помогать бороться с украинцами».

«Я видел, что они сделали с нашими красивыми русскими мальчиками, и я хочу уничтожить как можно больше. Это неправильно, что я в Москве», — писал Дуган.

На фото - Дуган в оккупированном Геническе в марте 2022 года изображает журналиста / Фото: The Insider

По данным The Insider, американец несколько раз ездил на оккупированные территории вместе с пресс-службой Минобороны РФ и в конце концов, видимо, смирился со своей ролью.

Кроме ГРУ, Дуган также выполнял пожелания ФСБ, в частности, помогал сотрудникам спецслужбы наладить контакт со шведским источником, который якобы был готов присылать фотографии с танковой базы.

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Дуган написал автобиографическую книгу, которая вышла в 2018 году, и в ней подробно описал, как после увольнения из полиции США занимался созданием фейковых новостей.

«Я стал призраком, которого они боялись больше всего. Я обвел вокруг пальца всех: не только федералов, но и СМИ, и публику, и вообще каждого. Я облачился в личину русского хакера и начал личный крестовый поход против тех, кто был против меня. Дезинформация, доксинг, взломы, фейковые новости: я занимался именно тем, что правительство так любит приписывать иностранным противникам», — хвалился он в книге уже после того, как подал прошение об убежище в России.

The Insider отмечает, что в книге американец фактически подтвердил то, в чем его официально обвинили в 2024 году. Он подробно описал создание сайтов, которые наполнялись новостями других изданий, в частности, пропагандистского RT, чтобы дать им правдоподобную историю публикаций. На эти сайты рядом с реальными новостями вбрасывались «небылицы, столь вопиющие, что они казались правдой», как выразился Дуган в книге.

Фото: The Insider via Джон Марк Дуган

Исследователи из Клемсонского университета в 2024 году пришли к выводу, что Дуган стоит за сетью медиа, объединенных в кампанию Storm-1516. В нее входят сотни изданий, которые якобы базируются в США или Европе, а на самом деле наполняются с помощью ИИ и контролируются Дуганом и его друзьями, а их серверы стоят в московской квартире. При этом Дуган отрицал причастность к Storm-1516, но присылал близким ссылки на все новые исследования об этой кампании, сопровождая их комментариями вроде «вот блин» или «да пошли они».

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The Insider на основании переписок американца описал, как Дуган придумал и вбросил через ультраправого стримера Зака Пэйна (Redpill78) фейк о том, что кандидат Камалы Харрис в вице-президенты США Тим Уолц — гей и педофил и во время работы учителем в 2000-х годах домогался до «студента, учившегося по обмену» в его школе. Студента Дуган выдумал и попросил знакомого перерисовать в Photoshop американскую визу, якобы выданную этому студенту, а историю о домогательстве взял из своего детства, когда «какой-то тренер по плаванию из Франции все лез пальцем ему в ж*пу».

После того, как Пэйн записал интервью с помощником Дугана Демидом Вахитовым, который учился в США по обмену и сыграл роль этого «студента», американец доложил об успехе своему другу из ФСБ Владиславу Евсюкову.

«Интервью Тима Уолца, в котором Демид заявил, что он иностранный студент по обмену, было подхвачено крупными каналами вчера поздно вечером и теперь набрало более миллиона просмотров с тысячами ретвитов, репостов и комментариев! Возможно, это та самая последняя капля, которая прикончит кампанию Харрис. Об этом говорят все», — писал он.

The Insider пишет, что Дуган в 1996 году поступил в Корпус морской пехоты США и стал оператором ПТРК Dragon, но не закончил четырехлетний контракт. Тогдашняя пресс-секретарь Корпуса морской пехоты Ивонн Рид-Карлок заявляла, что его служба, вероятно, «не соответствовала ожиданиям руководства». Сам Дуган объяснял уход из армии сломанной ногой.

В 2003—2009 годах он был патрульным, а затем — заместителем шерифа в округе Палм-Бич, Флорида (там находится резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго). В 2009-м он внезапно переехал в штат Мэн на севере США, но проработал там меньше года и получил семь обвинений в домогательствах от коллег.

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На фоне неприятностей на работе и исков от бывших коллег, которые обвиняли его в нападении и домогательстве, Дуган запустил сайты с оскорблениями в их адрес. Также он создал форум PBSOTalks.com, на котором «любой желающий может оставить анонимное сообщение о коррупции и нарушениях в органах правопорядка Флориды».

В феврале 2013 года Дуган впервые приехал в Россию, якобы для встречи с девушкой, с которой познакомился через Facebook. Тогда же он встретился с Павлом Бородином, «завхозом Кремля» при Борисе Ельцине, заместителем которого в свое время был российский диктатор Путин. Через месяц американец вернулся в США и подал заявление на следующую трехлетнюю визу. Он писал, что «обнаружил в себе странную тягу к этому прекрасному хаосу», а «парадокс беспорядка и свободы в России одурманивал».

Дуган утверждал, что нашел «дыру» в базах данных избирателей и получил доступ к персональным данным нескольких тысяч полицейских, прокуроров, судей и агентов ФБР, которые позже были опубликованы на PBSOTalks.com. По словам Дугана, сайт он к тому моменту продал «российским друзьям».

В марте 2016 года с Дуганом связался некий информатор и передал файлы, связанные с Национальным комитетом Демократической партии, пишет The Insider. Вскоре к Дугину пришли с обыском сотрудники ФБР, после чего он покинул США и через Канаду и Турцию сбежал в Москву. В России он подал прошение об убежище, а через несколько дней зарегистрировал сайт DCLeaks.com, где позже были опубликованы перехваченные электронные письма и документы политиков, военных и общественных деятелей из США. За этим взломом стояло ГРУ РФ, отмечает The Insider.

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Журналисты обращают внимание, что сайт DCLeaks.com рекламировал некий хакер с аккаунтом Guccifer 2.0, который взял на себя ответственность за атаки на Демократическую партию. Этот аккаунт также позже связали с ГРУ РФ. Guccifer 2.0 утверждал, что он из Румынии и не связан с Россией. Дуган в частных переписках отрицал причастность к Guccifer 2.0, но иногда намекал, что это он. В феврале 2025 года он писал на Reddit, что «за эти годы у него было много имен».

The Insider усомнился в том, что Дуган мог самостоятельно взломать сервера Демократической партии США. В марте 2024 года он спрашивал у лингвистической модели Claude, что такое API — «одна из самых базовых вещей в мире программирования». При этом за взломом Демпартии, по данным США, стояли профессиональные хакеры из российской военной разведки.

В феврале 2026 года, по данным The Insider, Дуган жаловался офицеру ГРУ Хорошенькому, что «устал и выгорел», его рабочий график «невыносим», он «выполняет работу целой технической команды, а зарабатывает меньше, чем курьер Yandex».

«Тем временем Коровин решал вопрос с тем, чтобы американскому другу после десяти лет скитаний по съемным квартирам наконец-то дали жилье в Москве — однушку в трех километрах от МКАД по договору безвозмездной аренды на пять лет (с возможностью пролонгации). Заработать на домик, о котором он мечтал, — с мастерской и зоной для гриля — американцу так и не удалось. В квартире Дуган решил разместить всё те же сервера. Почти каждый день ему приходится так или иначе отвечать на вопросы, как настроить приложение VPN на телефоне», — сказано в расследовании.