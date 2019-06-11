Александр Пасховер
Что не так с кулинарной библией СССР?
Андрей Смирнов
Слуга народа и Голос растут
Андрей Зубов
Вчера это было в Армении. Пришла очередь России
Олег Шама
Стыд Филарета и не только его
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Джон Керри заявил, что не будет участвовать в выборах президента США 2020 года

Сегодня, 03:57
Цей матеріал також доступний українською
Джон Керри заявил, что не будет участвовать в выборах президента США 2020 года - фото

REUTERS/Charles Platiau

Джон Керри

Бывший госсекретарь США Джон Керри заявил, что не будет принимать участие в выборах президента 2020 года

Об этом сообщает Sky News.

Керри сообщил, что поддержит на выборах Джо Байдена.

«Я думал об участии до того, как свое желание высказал Джо Байден, поэтому я не буду врываться в политическую борьбу», — заявил Керри.

Читайте также:

Напомним, 76-летний Джо Байден решил выставить свою кандидатуру на выборах президента 2020 года. Это будет третья попытка Байдена стать президентом США — он баллотировался в 1988 и 2008 годах.

Теги:   Джон Керри США Президентские выборы в США 2020

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Вчера, 21:20

img
Утечка химикатов в реку Рось: в Белой Церкви восстановили водоснабжение
Политика

Вчера, 19:58

img
Что бы сейчас не сделал Зеленский, все будет воспринято положительно — Любомир Мысив
Политика

Вчера, 16:53

img
Движение Честно составило рейтинг добропорядочности нардепов

Выбор редакции

Лонгриды

Вчера, 21:07

img
Прикосновение. История Наташи и Юры
Экономика

Вчера, 09:00

img
Старт сезона. Почему украинцы отказываются от отдыха в Турции
Политика

Вчера, 16:22

img
Вакарчук и его команда. Чем известны участники первой десятки партии Голос

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться