Джон Керри заявил, что не будет участвовать в выборах президента США 2020 года Сегодня, 03:57 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Charles Platiau Джон Керри REUTERS/Charles Platiau

Бывший госсекретарь США Джон Керри заявил, что не будет принимать участие в выборах президента 2020 года

Об этом сообщает Sky News.

Керри сообщил, что поддержит на выборах Джо Байдена.

«Я думал об участии до того, как свое желание высказал Джо Байден, поэтому я не буду врываться в политическую борьбу», — заявил Керри.

Напомним, 76-летний Джо Байден решил выставить свою кандидатуру на выборах президента 2020 года. Это будет третья попытка Байдена стать президентом США — он баллотировался в 1988 и 2008 годах.

