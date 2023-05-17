В Atlantic Council подтвердили, что экс-посла США Хербста могли отравить в 2021 году 17 мая, 18:28 Американский дипломат Джон Хербст (Фото:Александр Медведев / NV)

Бывший посол США в Украине и старший директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст в апреле 2021 года испытывал симптомы, похожие на отравление. Это подтвердили в Atlantic Council.

В Atlantic Council заявили, что в апреле 2021-го у Хербста появились симптомы, «которые могли быть связаны с отравлением», в том числе повышенный уровень токсинов в крови. Он полностью выздоровел, а медики, которые лечили дипломата, не смогли прийти к окончательному выводу об отравлении.



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Atlantic Council сотрудничал с правоохранительными органами США, у Хербста взяли образец крови, но не обнаружили в ней токсичных соединений.



Ранее российское Агентство со ссылкой на источники сообщило, что за последние два года два журналиста, пишущих о стране-агрессоре России, активист и экс-посол США столкнулись с симптомами, похожими на отравление, или слежкой. Среди них — глава фонда Свободная Россия Наталия Арно, которую, как утверждают ее знакомые, могли отравить весной 2023 года, и «российская журналистка», имя которой Агентство не назвало.

Также, по данным Агентства, летом 2022 года неизвестные вскрыли комнату журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева в отеле в Черногории. Грозев подтвердил, что тогда из его номера пропал телефон, и отказался от дальнейших комментариев.