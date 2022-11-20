Джо Байдену — 80 лет. Самые знаковые фото первых двух лет работы 46-го президента США, который может остаться в Белом доме на второй срок 20 ноября, 07:20 Сюжет Еще никогда в истории США Белым домом не руководил человек, чей возраст превышал бы 80 лет (Фото:Official White House Photo by Adam Schultz)

В воскресенье, 20 ноября, президенту США Джо Байдену исполняется 80 лет. Он остается самым возрастным главой Белого дома в истории Америки и, тем не менее, не оставляет надежд баллотироваться на второй срок.

Через два месяца, 20 января 2023 года, исполнится ровно два года со дня инаугурации Байдена — формальная середина его четырехлетнего срока. Именно в начале следующего года 46-й президент США намерен официально объявить о том, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на выборы 2024 года.

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Ранее Байден неоднократно давал понять, что планирует добиваться переизбрания, однако окончательное решение еще не принял. «Решение мы примем в кругу семьи. Думаю, все хотят, чтобы я баллотировался. Не считаю, что нужно срочно решать этот вопрос», — сказал президент США 9 ноября.

Тем временем и в американской прессе, и среди избирателей тему возраста Джо Байдена обсуждают с тех пор, как в 2019 году он впервые включился в президентскую гонку как кандидат от Демократической партии. Предыдущий рекордсмен — 40-й президент США Рональд Рейган — покинул Белый дом в возрасте 77 лет, и уже тогда «было широко распространено мнение, что он раздвигает возрастные границы для главы исполнительной ветви власти», напоминает The Washington Post в материале о Байдене, который вышел незадолго до его 80-летия. «Соединенные Штаты ступают на неизведанную территорию: человек старше 80 в Овальном кабинете», — резюмирует WP.

По данным издания, которое ссылается на информацию от нескольких помощников, Байден внимателен к этой проблеме в общественном восприятии — хотя порой раздражается из-за нее. Источники WP отмечают, что Байден признает право людей задавать вопросы о его возрасте, однако также стремится снизить градус опасений, указывая на послужной список побед в сфере законодательных инициатив, а также предлагая избирателям «посмотреть на него».

Байден прилагает немало усилий, чтобы держать себя в форме, ежедневно занимаясь спортом и поддерживая здоровый вес. После продолжительных поездок за границу его график обычно заметно более щадящий, и большую часть выходных он проводит в доме своей семьи в Делавэре — хотя помощники говорят, что это не связано с возрастом, поскольку другие лидеры США также зачастую предпочитали более легкий график после зарубежных поездок.

Если не считать незначительных физических изменений, у Байдена нет практически никаких признаков возрастного упадка, пишет WP со ссылкой на медицинские документы и беседы с более чем дюжиной людей, которые регулярно общаются с президентом. В 2021 году Кевин О’Коннор, личный врач Байдена, констатировал, что уже после избрания походка президента стала «более жесткой и менее плавной», выделив среди примеров его проблем со здоровьем после избрания случай артрита позвоночника и затяжные последствия перелома стопы.

В отчетах о медицинском осмотре президента США, которые были опубликованы почти год назад, О’Коннор указал, что Байден «пригоден к [гос]службе» и способен выполнять возложенные на него обязанности без каких-либо ограничений. «Президент Байден остается здоровым, энергичным мужчиной, способным успешно выполнять обязанности президента, в том числе в качестве главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего», — резюмировал О’Коннор в ноябре 2021 года.

Путь к возможному переизбранию Байдена облегчили более сильные, чем ожидалось, результаты Демократической партии на ноябрьских промежуточных выборах (хотя республиканцам удалось добиться большинства в Палате представителей, победа далась им без разгромных результатов, а в Сенате демократы и вовсе сохранили свое большинство). Теперь, как пишет WP со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме и вне его, администрация Байдена усиленно работает над новыми способами отражения атак оппонентов в адрес возраста президента и «нейтрализации» этой проблемы в среде избирателей.

Стратегия предполагает увеличение поездок с участием Байдена, чтобы продемонстрировать его энергичность, акцент на его политических достижениях как доказательстве того, что он способен выполнять свою работу, а также более обширная демонстрация его живого общения с избирателями и, возможно, даже фрагментов закулисных встреч. Кроме того, команда президента США пытается моментально реагировать и готовить ответ на случаи, когда оппоненты потешаются над его оговорками (либо просто вырванными из контекста фразами) или эпизодами, когда Байден, к примеру, оступается.

«Байден понимает, что как самый возрастной президент он столкнется с пристальным вниманием [в случае попытки переизбрания], но он чувствует себя готовым выполнить эту работу», — сказал WP высокопоставленный чиновник Белого дома.

Пока же президент США не принял окончательного решения о повторном баллотировании в президенты, НВ предлагает вспомнить самые яркие фото первых двух лет его президентства.

Джо Байден приносит присягу, вступая на пост президента США

Инаугурация 46-го президента США состоялась 20 января 2021 года, спустя полмесяца после беспрецедентного в истории Америки события — штурма Капитолия сторонниками экс-главы государства Дональда Трампа, которые отказались признавать победу Байдена на выборах. Во время столкновений погибли пять человек.

В связи с этим в день инаугурации Вашингтон охраняли тысячи полицейских и 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии (на инаугурации Трампа в 2017-м порядок обеспечивали 8 тысяч нацгвардейцев).

Из-за пандемии коронавируса церемония присяги Байдена была скромной, без военного парада и традиционного инаугурационного обеда. «Мы послужим примером не благодаря нашей силе, а благодаря силе нашего примера», — заявил Байден о США в своей инаугурационной речи.



20 января 2021 года / Фото: Official White House Photo by Chuck Kennedy

Байден выступает с онлайн-речью на Мюнхенской конференции по безопасности

Хотя в феврале 2021 года Мюнхенская конференция по безопасности прошла в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений, лейтмотивом выступления Байдена стало «возвращение Америки» на международную арену после четырех лет хаотичного президентства Дональда Трампа. Если Трамп вывел США из целого рядка международных организаций и договоров, то Байден подтвердил приверженность Вашингтона 5-й статье договора НАТО и назвал трансатлантический альянс «мощным фундаментом, на котором строится наша коллективная безопасность».

Уже на этой конференции Россия звучала в выступлениях многих участников как угроза единству альянса США и Европы, а также как опасный авторитарный режим. «Кремль атакует наши демократии и использует коррупцию в качестве оружия, чтобы попытаться подорвать нашу систему управления […] Вызовы, связанные с Россией, могут отличаться от китайских вызовов, но они столь же реальны», — заявил Байден за год до вторжения РФ в Украину.

19 февраля 2021 / Фото: Official White House Photo by Chandler West

Президент США играет со своими собаками в розарии Белого дома

После Трампа Байден вернул в Белый дом не только «нормальность», но и домашних питомцев: за последние 100 лет домашние животные были у всех президентов США, кроме Трампа. Овчарки Байдена по имени Чамп и Мейджор стали звездами соцсетей сразу же после его победы на выборах. А Мейджор оказался еще и первым псом, взятым из приюта, который поселился в Белом доме. Правда, адаптироваться ему было непросто: он несколько раз кусал сотрудников президентской администрации, после чего Мейджору пришлось пройти «воспитательны» курс. Старший из двух псов, Чемп, умер 19 июня 2021 года в доме семьи Байденов в штате Делавэр в возрасте 12 лет.

В конце 2021 года Байдены взяли в Белый дом новую собаку: немецкую овчарку по кличке Коммандер.

24 февраля 2021 / Фото: Ana Isabel Martinez Chamorro

Первое большое европейское турне Байдена: встречи с лидерами G7 и королевой Великобритании

В июне 2021 года Джо Байден совершил свою первую зарубежную поездку в статусе президента США. Это было масштабное европейское турне, которое началось с визита в Великобританию на саммит G7, продолжилось участием в саммитах НАТО и США-ЕС в Брюсселе, а завершилось встречей с Владимиром Путиным в швейцарской Женеве.

Тогда Байден изложил главные цели своего визита в Европу в колонке для американской газеты The Washington Post. Он заявил, что Америка возвращается к тесному взаимодействию с европейскими союзниками ради защиты демократических ценностей и институтов.

Прибыв в Европу, Байден тогда провел отдельную встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, «чтобы подтвердить особые отношения между странами».



10 июня 2021 / Фото: Official White House Photo by Adam Schultz

А для немецкого канцлера Ангелы Меркель саммит G7 в Британии с участием Байдена стал одним из последних больших международных событий в ее бытность главой немецкого правительства.

12 июня 2021 / Фото: Official White House Photo by Adam Schultz

Джо и Джилл Байденов также приняла британская королева Елизавета II — на чаепитие в Виндзорском замке.

13 июня 2022 / Фото: Chris Jackson/Pool via REUTERS

Встреча Байдена и Путина в Женеве

16 июня 2021 года Джо Байден и российский диктатор Владимир Путин провели единственную личную встречу на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве. Этим переговорам предшествовало рекордное на тот момент стягивание российских войск к границам Украины в феврале-марте 2021 года.

Личные переговоры Байдена и Путина длились 93 минуты, вторая их часть в расширенном формате — 65 минут. Однако встреча, призванная разрядить мнимые опасения Кремля относительно внешней политики США, видимого успеха не принесла. Путин повторил на ней набор лживых тезисов об Украине, Минских соглашениях и Революции достоинства, вскоре выдвинул Вашингтону невозможные требования об «откате» границ НАТО до линии 1997 года, а через восемь месяцев после разговора с Байденом ввел свои войска в Украину.

16 июня 2021 / Фото: Official White House Photo by Adam Schultz

Байден впервые празднует День независимости США на в роли президента

В своей речи 4 июля 2021 года Байден заявил о достижении Соединенными Штатами «независимости» от коронавируса, заявив, что он больше «не контролирует наши жизни, он больше не парализует нашу страну».

На фото ниже Байден на южной лужайке Белого дома приветствует фигуры своих предшественников на посту президента США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта, Авраама Линкольна.

4 июля 2021 / Фото: White House Photo by Adam Schultz

А здесь Байден вместе с супругой Джилл наблюдает за праздничным салютом из Белого дома.

4 июля 2021 / Фото: Official White House Photo by Adam Schultz

Байден обсуждает события в Афганистане в ситуационной комнате Белого дома

Обещанный Байденом вывод войск США и НАТО из Афганистана летом 2021 года обернулся одной из крупнейших внешнеполитических неудач Америки последних лет. Боевики Талибана за считанные недели захватили власть в стране, обратив в бегство афганскую армию, президента страны и взяв Кабул 15 августа 2021 года.

«Миссией [США] в Афганистане никогда не было «построение нации», — заявил 16 августа Джо Байден, защищая свое решение вывести американские войска из страны и доказывая, что главной целью этой кампании была защита Америки от терроризма. Однако США — а с ними еще полсотни стран международной коалиции НАТО — провели в Афганистане 20 лет. Эта война стала самой продолжительной зарубежной кампанией для Америки. Она началась в 2001 году после терактов 11 сентября в США, а завершилась хаотическими сценами эвакуации из Кабула американского персонала и афганцев, не желающих жить при талибах.

19 августа 2021 / Фото: Official White House Photo by Erin Scott

Байден впервые прямо заявляет о том, что Путин принял решение вторгнуться в Украину

На фоне стягивания российских войск к границам Украины осенью 2021 года администрация США начала все более интенсивно предупреждать Киев о том, что Россия может готовить полномасштабное вторжение.

На фоне попыток урегулировать ситуацию дипломатически через многочисленные контакты с Москвой, изъяснявшейся исключительно на языке ультиматумов, Вашингтон озвучивал несколько вероятных дат нападения. Изначально речь шла о начале 2022 года, затем более конкретно стали звучать предположения о вторжении в середине февраля.

Наконец, на очередном брифинге 18 февраля 2022 года, за шесть дней до атаки, Байден прямо заявил американским журналистам, что на основе данных разведки он убежден: Путин уже принял решение вторгнуться в Украину.

18 февраля 2022 / Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Байден обсуждает нападение РФ на Украину с членами своей администрации и с мировыми лидерами

Среди присутствующих на фото ниже, которое было сделано на следующий день после российского вторжения в Украину — экс-спикер Белого дома Джен Псаки, госсекретарь США Энтони Блинкен и советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

25 февраля 2022 / Фото: Official White House Photo by Adam Schultz

Байден координировал и международную позицию в ответ на полномасштабную войну, развязанную Россией. На фото ниже, сделанном 28 февраля, он обсуждает совместные ответные меры на вторжение РФ в Украину с союзниками США по НАТО и ЕС: главами Еврокомиссии и Европейского совета, лидерами Германии, Франции,Польши, Румынии, Великобритании, Италии, Канады и Японии, а также генсеком НАТО. Реакция Запада на войну оказалась гораздо более консолидированной, чем ожидал Кремль.

28 февраля 2022 / Фото: Official White House Photo by Adam Schultz

Байден в Конгрессе США со своим первым посланием О положении в стране

1 марта 2022 года президент США Джо Байден выступил перед обеими палатами американского Конгресса с ежегодным посланием О положении в стране (State of the Union) — его первым в роли президента.

Значительная часть этой речи была посвящена российскому вторжению в Украину. «Шесть дней назад Владимир Путин решился потрясти основания свободного мира, думая, что заставит его склониться под его угрозами. Но он серьезно ошибся», — заявил Байден.

Среди почетных гостей обращения была посол Украины в ООН Оксана Маркарова, а многие сенаторы и конгрессмены от обеих партий использовали в своей одежде желто-голубые цвета украинского флага. Во время речи Байден обратился к Маркаровой — зал приветствовал ее овацией как представительницу Украины.

На фото Байден с вице-президентом Камалой Харрис, формальным лидером Сената США, и спикером Палаты Представителей Нэнси Пелоси.

1 марта 2022 / Фото: Official White House Photo by Lawrence Jackson

Байден садится на борт президентского вертолета Marine One

Фото сделано в марет 2022 года в момент, когда Байден отбыл с лужайки Белого дома в аэропорт для вылета в Европу — в том числе в Польшу, где он встретился с украинскими беженцами и произнес речь в поддержку Украины.

23 марта 2022 / Фото: Official White House Photo by Erin Scott

В Варшаве Байден выступает с речью о войне России против Украины

В конце марта, через месяц после начала полномасштабной войны РФ против Украины, Джо Байден совершил трехдневное турне по странам ЕС и в знак поддержки Украины и восточноевропейского фланга НАТО выступил в Королевском дворце в Варшаве.

Эту речь президента США цитируют до сих пор: именно тогда Байден, судя по всему, отошел от заготовленного текста выступления, и эмоционально заявил, что Путин «не должен оставаться у власти». Хотя впоследствии Белый дом дал специальные разъяснения относительно этой фразы президента, заявив, что Байден не подразумевал свержение путинского режима, лидер США тогда озвучил еще ряд знаковых тезисов. Среди них — заявления о том, что Россия уже «потерпела стратегическое поражение», а Украина никогда не будет «победой» для РФ.

26 марта 2022 / Фото: Official White House Photo by Adam Schultz

Байден на предприятии, где производят ПЗРК Javelin для Украины

Незадолго до того, как 10 мая Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение рекордных $40 млрд для борьбы Украины и стран Восточной Европы против агрессии РФ, Байден посетил завод компании Lockheed Martin в Алабаме.

Байден осмотрел производство ПЗРК Javelin, которые США поставляют Украине, и поблагодарил сотрудников предприятия, довольно прямолинейно пояснив, что их работа имеет решающее значение для обороны Украины от российской агрессии. «Вы даете возможность украинскому народу защищаться, избавляя нас от риска ввязаться в третью мировую войну, отправив американских солдат сражаться с российскими», — заявил Байден, также высоко оценив профессиональность ВСУ. Президент США заявил, что украинская армия зачастую обводит военных РФ «вокруг пальца».

Военно-промышленная корпорация Lockheed Martin производит не только Javelin, но и знаменитые РСЗО HIMARS.



3 мая 2022 / Фото: Official White House Photo by Adam Schultz

3 мая 2022 / Фото: Official White House Photo by Adam Schultz

Джилл и Джо Байдены принимают в Белом доме Елену Зеленскую

В то время как Владимир Зеленский не покидает пределы Украины с начала февральского вторжения РФ, в июле 2022 года Елена Зеленская совершила официальный визит в США, в ходе которого встретилась со многими американскими политиками, включая Джо и Джилл Байденов, и выступила с эмоциональной речью в Конгрессе.

«Встреча с американской президентской четой и выступление перед обеими палатами Конгресса США — самое высокое проявление уважения к иностранному государству со стороны Соединенных Штатов, — подчеркнул значимость визита Зеленской глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. — Впервые в истории США оказали такую честь первой леди. И это была именно супруга президента Украины».



20 июля 2022 / Фото: Офис президента Украины

Байден на саммите G7 в Германии

В июне 2022 года лидеры Большой семерки по итогам двухдневного саммита в Баварии заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и готовы предоставить ей гарантии безопасности в будущем. G7 обязалась помочь Украине «обеспечить ее свободное и демократическое будущее», а также осудила незаконную и неоправданную агрессивную войну России.



26 июня 2022 / Фото: Official White House Photo by Adam Schultz

26 июня 2022 / Фото: Official White House Photo by Adam Schultz

26 июня 2022 / Фото: Official White House Photo by Adam Schultz

44-й президент США Барак Обама поддерживает Джо Байдена в преддверии промежуточных выборов в США

Промежуточные выборы в США проводятся в середину срока действующего президента — и обычно являются серьезным вызовом для хозяина Белого дома, поскольку на них зачастую побеждает оппозиционная главе государства партия.

На выборах, состоявшихся 8 ноября 2022 года, Демократической партии Байдена удалось показать лучший результат, чем ожидалось. Республиканская партия получила гораздо меньше побед в сражениях за места в Конгресс США и губернаторские должности, чем рассчитывала. В итоге республиканцы все же сумели завоевать большинство в Палате представителей, но в Сенате решающий голос останется за соратниками Байдена.

5 ноября 2022 / Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Знаковая встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита G20 на Бали

Саммит Группы двадцати на Бали, состоявшийся 15−16 ноября, стал также площадкой для исторической встречи лидера КНР Си Цзиньпина и Джо Байдена. Они впервые встретились очно в статусе глав государств. Си приехал на встречу после трех лет ковидной изоляции и в статусе самого влиятельного китайского лидера со времен Мао Цзэдуна — его недавно переизбрали на рекордный третий срока в качестве главы Компартии КНР. Байден, чья администрация считает Китай главной геополитической угрозой США, прибил с намерением «выстроить почву» для отношений между двумя странами, однако и прямо озвучил лидеру КНР опасения и критику США, в том числе относительно Тайваня и ситуации с правами человека в Китае.

В итоге Байден заявил Си, что США продолжат конкурировать с КНР, но это «не должно перерасти в конфликт». Стороны также констатировали «безответственные угрозы использования ядерного оружия» со стороны России.

14 ноября 2022 / Фото: REUTERS/Kevin Lamarque