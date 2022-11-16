Байден заявил, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО — Reuters 16 ноября, 11:53 Других подробностей Джо Байден не сообщил (Фото:Leon Neal/REUTERS)

Президент США Джо Байден заявил, что падение ракеты на востоке Польши стало следствием работы украинской ПВО, отражавшей авиаудары РФ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе.

Об этом глава Белого дома сообщил партнерам по НАТО и Большой семерке.

Других подробностей по поводу обстоятельств инцидента, Байден не привел.

Во вторник, 15 ноября, во время воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводов в Люблянском районе Польши упала ракета, в результате чего погибли два человека.

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После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава ведет серию международных консультаций, а силы НАТО находятся в состоянии боевой готовности.

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Агенство AP со ссылкой на трех американских чиновников отметило, что на территорию Польши могла упасть ракета украинской ПВО, отражавшей массированную атаку ВС РФ.



В свою очередь глава правительства Нидерландов Марк Рютте отметил, что трагедии бы не случилось «без ужасающих ракетных ударов России».

Накануне Украина подверглась самой массированной атаке со стороны кремлевского режима.

По ее критической инфраструктуре было выпущено более 100 ракет. Больше половины из них были перехвачены системой ПВО, однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон.