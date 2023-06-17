«Боже, храни королеву». Байден удивил необычным завершением речи — видео

17 июня, 12:10
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Джо Байден (Фото:Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS)

Джо Байден (Фото:Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS)

Президент США Джо Байден, во время речи об ужесточении законов о контроле над оружием, удивил публику завершением речи, сказав «Боже, храни королеву« (God, save the Queen), сообщает BBC.

Сообщается, что Байден выступал на Национальном саммите безопасных общин в Гартфордском университете штата Коннектикут в пятницу, 16 июня.

Видео с неожиданным финалом быстро распространилось в сети, попав в тренды Twitter, а пользователи социальных сетей недоумевали, что именно Байден имел в виду.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=2anix6ucXT4

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон позже ответила журналистам, что Байден во время речи «обращался к кому-то из зрителей».

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Редактор: Юлия Завадская

Теги:   США Джо Байден

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