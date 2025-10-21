Чувствует себя хорошо. Байден закончил курс лучевой терапии для лечения рака

Бывший президент США Джо Байден завершил курс лучевой терапии, которую проходил из-за агрессивной формы рака простаты. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на заявление его пресс-секретаря.

По ее словам, Байден завершил лечение 20 октября и «чувствует себя хорошо». Курс длился несколько недель.

Пресс-секретарь не уточнила, планируется ли продолжение лечения или новый курс терапии.

11 октября стало известно, что бывший президент США проходит курс лучевой терапии — после того, как в мае 2025 года ему диагностировали агрессивный рак простаты.

В 2023 году Байдену удаляли опухоль из грудной клетки, которая оказалась базальноклеточной карциномой — это самый распространенный тип рака кожи. Тогда врач Байдена заявлял, что «вся раковая ткань была успешно удалена».

В мае 2025 года 82-летнему экс-президенту США поставили диагноз агрессивная форма рака простаты, который метастазировал в кости. Несмотря на серьезность заболевания, медики отметили, что опухоль чувствительна к гормональному лечению, а сам экс-президент сообщал, что начал принимать лекарства.

4 сентября стало известно, что Байден перенес операцию по удалению раковых поражений кожи. Как заявил его представитель, экс-президенту США сделали так называемую операцию Мооса — процедуру, во время которой тонкие слои кожи удаляют и исследуют под микроскопом, пока медик не увидит, что признаков раковых клеток нет.