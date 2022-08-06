После двух недель изоляции. Байден сдал негативный тест на COVID-19

6 августа, 20:18
Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден получил негативный результат антиген-теста на COVID-19 в субботу, 6 августа.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на письмо врача Байдена Кевина О’Коннора. По его словам, глава Белого дома останется на изоляции до получения второго негативного результата, он чувствует себя хорошо. 79-летний Байден дважды привит и получил две бустерные дозы.

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Американский президент не покидал Белый дом в течение 17 дней. Его тест на COVID-19 показал положительный результат 21 июля, после чего он прошел пятидневный курс противовирусного препарата Paxlovid. Сообщалось, что Байден выздоровел и прекратит строгую изоляцию, но его тест 30 июля снова был положительным и он возобновил изоляцию.

Байден заходит Путину в тыл – Сергей Фурса

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Джо Байден Белый дом Коронавирус Covid-19 Экспресс-тест на коронавирус

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