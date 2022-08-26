Годовщина с привкусом горечи. Байден прокомментировал разговор с Зеленским и празднование Дня Независимости Украины

26 августа, 00:47
Поделиться:
Джо Байден заверил в поддержке США (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Джо Байден заверил в поддержке США (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Глава Белого дома Джо Байден прокомментировал свой телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я пообщался с президентом Зеленским, чтобы поздравить Украину с Днем Независимости. Я знаю, что в этом году это годовщина с привкусом горечи, но я ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину и ее народ в борьбе за защиту своего суверенитета», — заявил президент США.

Видео дня

https://twitter.com/POTUS/status/1562853568347979777

Президент Владимир Зеленский в четверг, 25 августа, провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

Читайте также:

Владимир Путин выступает в Москве, 15 августа 2022 (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov) «Доберитесь до Путина». Почему от полумер и робкой поддержки Украины Западу пора перейти к отстранению диктатора — The Observer

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден снова подтвердил поддержку США Украины, поздравил нашу страну с Днем Независимости и выразил свое восхищение украинским народом и ВСУ, которые «продолжают вдохновлять мир своей самоотверженностью и свободой».

Президенты также обсудили ситуацию на ЗАЭС, призвали Россию вернуть Украине полный контроль над станцию и предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ к ней.

В День Независимости Украины 24 августа президент США утвердил крупнейший в истории пакет военной помощи для Украины на сумму 2,98 миллиарда долларов США. Он включает ЗРК NASAMS, авиационные системы борьбы с БПЛА VAMPIRE, дроны RQ-20 Puma и не только.

https://www.youtube.com/embed/uPJCtTJZQuk
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Джо Байден День Независимости Украины Война в Украине Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X