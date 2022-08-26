Годовщина с привкусом горечи. Байден прокомментировал разговор с Зеленским и празднование Дня Независимости Украины 26 августа, 00:47 Джо Байден заверил в поддержке США (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Глава Белого дома Джо Байден прокомментировал свой телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я пообщался с президентом Зеленским, чтобы поздравить Украину с Днем Независимости. Я знаю, что в этом году это годовщина с привкусом горечи, но я ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину и ее народ в борьбе за защиту своего суверенитета», — заявил президент США.

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Президент Владимир Зеленский в четверг, 25 августа, провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден снова подтвердил поддержку США Украины, поздравил нашу страну с Днем Независимости и выразил свое восхищение украинским народом и ВСУ, которые «продолжают вдохновлять мир своей самоотверженностью и свободой».

Президенты также обсудили ситуацию на ЗАЭС, призвали Россию вернуть Украине полный контроль над станцию и предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ к ней.

В День Независимости Украины 24 августа президент США утвердил крупнейший в истории пакет военной помощи для Украины на сумму 2,98 миллиарда долларов США. Он включает ЗРК NASAMS, авиационные системы борьбы с БПЛА VAMPIRE, дроны RQ-20 Puma и не только.



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