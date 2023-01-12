Байден подтвердил, что еще одна партия секретных документов была обнаружена в гараже его дома

12 января, 18:57
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден подтвердил, что его адвокаты обнаружили небольшое количество документов с пометкой «секретно» в гараже и других комнатах его домов в Делавэре.

Об этом сообщает Reuters.

Байден подчеркнул, что его адвокаты немедленно уведомили Министерство юстиции и полностью сотрудничали со следствием.

«Они закончили проверку прошлой ночью. Они обнаружили небольшое количество документов с пометкой секретно в складских помещениях и кабинетах в моем доме, в моей личной библиотеке», — сказал президент США журналистам.

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11 января Байден прокомментировал обнаружение первой партии секретных документов за пределами его вашингтонского офиса.

Президент заявил, что серьезно относится к секретным документам и был удивлен, узнав, что материалы нашли в офисе аналитического центра, которым он когда-то пользовался.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Джо Байден

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