Байдену удалили злокачественную опухоль 3 марта, 23:41 Джо Байден (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Президенту США Джо Байдену в прошлом месяце удалили опухоль. Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо врача главы Белого дома Кевина О’Коннора.

По словам врача, образование в районе груди было базальноклеточной карциномой — распространенным типом рака кожи. Он рассказал, что всю раковую ткань успешно удалили, президент США продолжит дерматологическое наблюдение.



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В письме также было сказано, что очаги базальноклеточной карциномы не склонны к метастазированию, как при других более серьезных типах рака кожи.

Как пишет AP, до президентского срока Джо Байдену удалили несколько «локализованных немеланомных раковых образований кожи». Первой леди США Джилл Байден в январе удалили две базальноклеточные опухоли в правом глазу и груди.