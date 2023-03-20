В сине-желтых цветах. Байден опубликовал в Twitter загадочное сообщение 20 марта, 12:54 Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

В воскресенье, 19 марта президент США Джо Байден опубликовал в Twitter фотографию желтого плаката, на котором синим цветом было написано слово «Believe» («Верить»).

Плакат появился над дверью, ведущей в Овальный кабинет. В самом твитте Байден написал только одно слово «завтра». Что именно значит это сообщение, ни Байден, ни представители Белого дома не объяснили.

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Фото: twitter.com/POTUS

Сообщение Байдена появилось на фоне информации о весеннем контрнаступлении ВСУ. В понедельник, 20 марта Институт изучения войны сообщил, что Украина может получить шанс возобновить инициативу и начать контрнаступление на критических участках линии фронта, в то время как в провоенном сообществе РФ растут опасения такого наступления ВСУ.

Кроме того, в комментариях к твитту пользователи предположили, что он может быть связан с сериалом Тед Лассо и Байден встретится с актерским составом для обсуждения психического здоровья — темы которая затрагивается в сериале.

Также в комментариях пишут, что твитт — это намек на арест экс-президента США Дональда Трампа, против которого ведутся несколько уголовных дел.

Фото: twitter.com/POTUS

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник, 21 марта, его арестует окружной прокурор Манхэттена. По его словам, это связано с делом о сокрытии денег, выплаченных женщинам, которые заявляли о сексуальных контактах с ним.