В сине-желтых цветах. Байден опубликовал в Twitter загадочное сообщение
Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)
В воскресенье, 19 марта президент США Джо Байден опубликовал в Twitter фотографию желтого плаката, на котором синим цветом было написано слово «Believe» («Верить»).
Плакат появился над дверью, ведущей в Овальный кабинет. В самом твитте Байден написал только одно слово «завтра». Что именно значит это сообщение, ни Байден, ни представители Белого дома не объяснили.
Сообщение Байдена появилось на фоне информации о весеннем контрнаступлении ВСУ. В понедельник, 20 марта Институт изучения войны сообщил, что Украина может получить шанс возобновить инициативу и начать контрнаступление на критических участках линии фронта, в то время как в провоенном сообществе РФ растут опасения такого наступления ВСУ.
Кроме того, в комментариях к твитту пользователи предположили, что он может быть связан с сериалом Тед Лассо и Байден встретится с актерским составом для обсуждения психического здоровья — темы которая затрагивается в сериале.
Также в комментариях пишут, что твитт — это намек на арест экс-президента США Дональда Трампа, против которого ведутся несколько уголовных дел.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник, 21 марта, его арестует окружной прокурор Манхэттена. По его словам, это связано с делом о сокрытии денег, выплаченных женщинам, которые заявляли о сексуальных контактах с ним.