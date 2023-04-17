Байдену предлагают объявить об участии в президентских выборах 25 апреля — NYT 17 апреля, 19:52 Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден может объявить, что будет участвовать в следующих президентских выборах, уже 25 апреля, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников NYT среди участников закулисных совещаний, подготовка к кампании по переизбранию Байдена ускорилась. Обсуждаются плюсы и минусы переноса официального объявления на лето, но все больше членов команды президента склоняются к идее «скромного видеообъявления 25 апреля», в четвертую годовщину вступления Байдена в президентскую гонку 2020 года.



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NYT отмечает, что потенциальные оппоненты президента США сплотились вокруг него, а ведущий кандидат от Республиканской партии, предшественник Байдена Дональд Трамп, столкнулся с уголовными обвинениями, поэтому «внешнее давление [на Байдена и его команду] преимущественно испарилось».

В материале также сказано, что в начале 2023 года одному из главных доноров-демократов тайно поручили начать планировать поездку для сбора средств в Нью-Йорке в конце апреля или начале мая, в период, когда могла начаться кампания по переизбранию. Позже донору сообщили, что мероприятие откладывается, но не назвали новые сроки.

«Никакой спешки нет. Президент может позволить себе роскошь решать, когда хочет объявить [об участии в выборах]», — отметила Кейт Бедингфилд, которая до недавнего времени занимала пост директора по коммуникациям в Белом доме.

Во время недавнего визита в Ирландию Байден заявил, что «относительно скоро» официально объявит о планах баллотироваться на второй президентский срок.