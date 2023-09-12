Капитолий начнет расследование в рамках процедуры импичмента Байдена — спикер Палаты представителей

12 сентября, 19:08
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Палата представителей США начнет официальное расследование в рамках возможной процедуры импичмента американского президента Джо Байдена, заявил спикер Палаты представителей США от Республиканской партии Кевин Маккарти.

Об этом сообщает BBC.

Маккарти заявил, что расследование будет сосредоточено на «обвинениях в злоупотреблении властью, препятствовании и коррупции» в адрес Байдена.

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В кратком заявлении в Капитолии он добавил, что существуют «серьезные и заслуживающие доверия» обвинения в отношении поведения президента.

«В совокупности эти обвинения рисуют картину культуры коррупции», — сказал он.

Это первый шаг в политическом процессе, который может привести к голосованию по импичменту в Палате представителей, пишет BBC.

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Республиканцы ведут расследование в отношении президента с тех пор, как в январе взяли под свой контроль Палату представителей, однако не нашли конкретных доказательств неправомерных действий Байдена.

Сын президента США Хантер Байден в настоящее время находится под федеральным расследованием в связи с возможными налоговыми преступлениями, связанными с его зарубежными деловыми интересами.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Джо Байден Вашингтон Капитолий Расследование Импичмент Хантер Байден

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