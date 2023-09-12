Капитолий начнет расследование в рамках процедуры импичмента Байдена — спикер Палаты представителей
Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)
Палата представителей США начнет официальное расследование в рамках возможной процедуры импичмента американского президента Джо Байдена, заявил спикер Палаты представителей США от Республиканской партии Кевин Маккарти.
Об этом сообщает BBC.
Маккарти заявил, что расследование будет сосредоточено на «обвинениях в злоупотреблении властью, препятствовании и коррупции» в адрес Байдена.
В кратком заявлении в Капитолии он добавил, что существуют «серьезные и заслуживающие доверия» обвинения в отношении поведения президента.
«В совокупности эти обвинения рисуют картину культуры коррупции», — сказал он.
Это первый шаг в политическом процессе, который может привести к голосованию по импичменту в Палате представителей, пишет BBC.
Республиканцы ведут расследование в отношении президента с тех пор, как в январе взяли под свой контроль Палату представителей, однако не нашли конкретных доказательств неправомерных действий Байдена.
Сын президента США Хантер Байден в настоящее время находится под федеральным расследованием в связи с возможными налоговыми преступлениями, связанными с его зарубежными деловыми интересами.