Джина Хаспел официально стала первой женщиной во главе ЦРУ

Заместитель главы Центрального разведывательного управления США Джина Хаспел стала исполняющей обязанности директора ведомства после того, как прежнего главу Майка Помпео утвердили на должность госсекретаря, сообщает пресс-служба ЦРУ в Twitter.

В опубликованном от имени Хаспел заявлении говорится, что она полностью готова совместно работать с президентом страны Дональдом Трампом и госсекретарем. При этом она поздравила Помпео с назначением на новую должность.

"Во время переходного периода я попросила сотрудников ЦРУ по-прежнему быть сосредоточенными на нашей жизненно важной миссии и делать все возможное для снабжения разведывательными данными руководство страны, чтобы Америка была сильной и защищенной", - заявила Хаспел.

Она добавила, что для нее является честью возглавить ЦРУ в столь критическое время.

