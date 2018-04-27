Джина Хаспел официально стала первой женщиной во главе ЦРУ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Джина Хаспел
Фото: POLITICO via Twitter

Джина Хаспел

Заместитель главы Центрального разведывательного управления США Джина Хаспел стала исполняющей обязанности директора ведомства после того, как прежнего главу Майка Помпео утвердили на должность госсекретаря, сообщает пресс-служба ЦРУ в Twitter.

В опубликованном от имени Хаспел заявлении говорится, что она полностью готова совместно работать с президентом страны Дональдом Трампом и госсекретарем. При этом она поздравила Помпео с назначением на новую должность.

"Во время переходного периода я попросила сотрудников ЦРУ по-прежнему быть сосредоточенными на нашей жизненно важной миссии и делать все возможное для снабжения разведывательными данными руководство страны, чтобы Америка была сильной и защищенной", - заявила Хаспел.

Она добавила, что для нее является честью возглавить ЦРУ в столь критическое время.

Кандидатуру Хаспел еще должен утвердить Сенат.

61-летняя Хаспел провела в американской разведке 33 года, в том числе работая под прикрытием и за рубежом – в Турции, странах Центральной Европы и Центральной Азии. Замдиректора ЦРУ была назначена в феврале 2017 года.

Центральное разведывательное управление было создано в 1947 году. До этого его возглавляли только мужчины.

Напомним, Сенат США утвердил Помпео на посту госсекретаря.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове