Отказался от дальнейшего лечения. 98-летний экс-президент США Джимми Картер проведет оставшуюся жизнь дома 19 февраля, 12:34 Джимми Картер, 39-й президент США (Фото:REUTERS/John Amis/File Photo)

Бывший президент Джимми Картер в возрасте 98 лет отказался от лечения в медицинских учреждениях и переехал в домашний хоспис в городе Плейнс в штате Джорджия.

Об этом сообщает информационное агентство AP, ссылающееся на заявление Центра Картера.

После ряда коротких госпитализаций, говорится в заявлении, Картер решил провести оставшееся время дома с семьей и получить помощь в хосписе вместо дополнительного медицинского вмешательства.

Видео дня

В заявлении говорится, что 39-й президент имеет полную поддержку своей медицинской команды и семьи, которая «просит о конфиденциальности в это время и благодарна за заботу, проявленную его многочисленными поклонниками».

Его избрали президентом Демократической партии. Картер возглавлял Белый дом один термин — с 1977 по 1981 год. Следующие выборы он проиграл республиканцу Рональду Рейгану.

После отставки Картер продолжил заниматься гуманитарными проектами в Центре Картера.

Он возглавлял делегацию, пытавшуюся убедить военных лидеров на Гаити сдать власть в 1994 году, и он был посредником в прекращении огня в Боснии, что способствовало заключению будущего мирного договора там.

Позже он приобрел международную репутацию благодаря своей работе в области защиты прав человека.

В 2002 году Джимми Картер получил Нобелевскую премию мира.

В последние годы Картер много болел, в частности, у него обнаружили меланому (злокачественную опухоль кожи), которая распространилась в печень и мозг.