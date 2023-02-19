Отказался от дальнейшего лечения. 98-летний экс-президент США Джимми Картер проведет оставшуюся жизнь дома
Джимми Картер, 39-й президент США (Фото:REUTERS/John Amis/File Photo)
Бывший президент Джимми Картер в возрасте 98 лет отказался от лечения в медицинских учреждениях и переехал в домашний хоспис в городе Плейнс в штате Джорджия.
Об этом сообщает информационное агентство AP, ссылающееся на заявление Центра Картера.
После ряда коротких госпитализаций, говорится в заявлении, Картер решил провести оставшееся время дома с семьей и получить помощь в хосписе вместо дополнительного медицинского вмешательства.
В заявлении говорится, что 39-й президент имеет полную поддержку своей медицинской команды и семьи, которая «просит о конфиденциальности в это время и благодарна за заботу, проявленную его многочисленными поклонниками».
Его избрали президентом Демократической партии. Картер возглавлял Белый дом один термин — с 1977 по 1981 год. Следующие выборы он проиграл республиканцу Рональду Рейгану.
После отставки Картер продолжил заниматься гуманитарными проектами в Центре Картера.
Он возглавлял делегацию, пытавшуюся убедить военных лидеров на Гаити сдать власть в 1994 году, и он был посредником в прекращении огня в Боснии, что способствовало заключению будущего мирного договора там.
Позже он приобрел международную репутацию благодаря своей работе в области защиты прав человека.
В 2002 году Джимми Картер получил Нобелевскую премию мира.
В последние годы Картер много болел, в частности, у него обнаружили меланому (злокачественную опухоль кожи), которая распространилась в печень и мозг.