Первая леди США повторно заболела коронавирусом спустя четыре дня после выздоровления 25 августа, 06:42 Джилл Байден (Фото:Erin Schaff/Pool via REUTERS)

Первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом спустя четыре дня после того, как выздоровела.

Об этом сообщает The Hill.

«У первой леди не появились симптомы заболевания. Она будет оставаться в Делавэре на изоляции», — заявил директор по коммуникациям первой леди Келси Донохью.

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Джилл Байден вакцинирована и два раза делала бустерную прививку.

В то же время, глава Белого дома Джо Байден утром 24 августа сдал отрицательный тест на коронавирус. Из-за заболевания жены он будет чаще проходить тестирование и носить маску во время публичных мероприятий.

Впервые первая леди США Джилл Байден получила положительный результат теста на коронавирус 16 августа. Джо Байден дважды переболел коронавирусом за лето 2022 года.

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