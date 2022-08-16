Появились симптомы. Джилл Байден заразилась коронавирусом 16 августа, 17:15 Джилл Байден (Фото:Gage Skidmore/www.flickr.com)

Во вторник, 16 июля первая леди США Джилл Байден получила положительный результат теста на коронавирус, ранее COVID-19 заболел Джо Байден.

Об этом сообщает CNN.

«После отрицательного результата теста на Covid-19 в понедельник во время регулярного тестирования у первой леди поздно вечером появились симптомы, похожие на простуду. У нее снова был отрицательный результат экспресс-теста на антиген, но ПЦР-тест оказался положительным» — сказала директор по коммуникациям первой леди США Элизабет Александер.

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По ее словам, первая леди, дважды вакцинированная.

Сейчас Джилл Байден находится в Южной Каролине с президентом Джо Байденом, который должен вернуться в Вашингтон для подписания законопроекта.

«В настоящее время она находится в частной резиденции в Южной Каролине и вернется домой после того, как получит два последовательных отрицательных теста на Covid», — сказала пресс-секретарь.

30 июля стало известно, что 79-летний президент США Джо Байден снова получил положительный тест на коронавирус. Четыре дня до этого он был отрицательным — глава Белого дома прекратил строгую самоизоляцию.

О первом случае COVID-19 у президента США стало известно 21 июля. У Байдена были легкие симптомы, он начал принимать противовирусный препарат Paxlovid и пошел на самоизоляцию. Глава Белого дома дважды привит и получил две бустерные дозы. 27 июля стало известно, что Байден выздоровел, сдав два отрицательных антиген-теста.

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