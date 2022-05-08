«Хотела показать поддержку». Джилл Байден прибыла с визитом в Ужгород 8 мая, 16:12 Цей матеріал також доступний українською Джилл Байден встретилась с украинскими беженцами, 8 мая 2022 года (Фото:Susan Walsh/Pool via REUTERS)

Первая леди США Джилл Байден в День матери, 8 мая, посетила украинских переселенцев в Ужгороде, а также встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского облсовета в Telegram.

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«Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден сегодня, 8 мая, находится с визитом в Ужгороде.В частности, госпожа Байден встретилась в Ужгороде с украинской первой леди Еленой Зеленской. Примечательно, что это произошло в День матери», — говорится в сообщении.



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Отмечается, что Байден и Зеленская посетили школу в Ужгороде, где расселили переселенцев из зоны боевые действия. В настоящее время Джилл Байден покинула территорию Украины, подчеркнули в облсовете.



«Визит первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США», — добавили в пресс-центре.



Также первая леди США посетила украинских беженцев в словацких городах Кошице и Вышне-Немецкое на границе Закарпатской области, сообщает Associated Press.

«Я просто хотела приехать и показать вам нашу поддержку», — сказала Джилл Байден украинским беженцам в Кошице перед тем, как отправиться в приграничный поселок Вышне-Немецке, расположенный на границе Закарпатской области.

Джилл Байден в Кошице / Фото: Susan Walsh/Pool via REUTERS

Отмечается, что во время визита в Вышне-Немецке первая леди США также присутствовала на богослужении в шатре, где священник провозгласил: «Мы молимся за народ Украины».

Первая леди США Джилл Байден в Вышне-Немецке, Словакия, недалеко от границы с Украиной. / Фото: Susan Walsh/Pool via REUTERS

Джилл Байден находится с четырехдневным визитом в Восточной Европе, чтобы выразить поддержку США украинским беженцам и союзным странам, таким как Румыния и Словакия, которые предоставляют им убежище.

7 мая она в рамках своей поездки в Румынию посетила школу, где пообщалась с детьми и их матерями из Украины.

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