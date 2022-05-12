«Полное отчаяния человеческое море». Джилл Байден написала колонку после визита в Украину и обратилась в ней к Путину 12 мая, 10:58 Цей матеріал також доступний українською Джилл Байден общается с семьями украинских беженцев в словацком городе Кошице, 8 мая 2022 (Фото:Susan Walsh/Pool via REUTERS)

Супруга президента США Джилл Байден, посетившая Украину 8 мая, написала колонку после своего визита. В ней она обратилась к Владимиру Путину с призывом положить конец войне и рассказала о том, какие истории ей довелось услышать от украинских матерей.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Колонку Джилл Байден 11 мая обнародовал сайт телеканала CNN. НВ приводит ее полный перевод.

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Невозможно побывать в зоне боевых действий и вернуться оттуда прежним. Нет даже необходимости видеть горе воочию — его можно почувствовать сердцем.

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Горю свойственно застилать лица. Их будто затуманивает мгла. Слезы матерей застывают в уголках их глаз, как будто они едва могут сдержать скорбь. Они хватают детей за руки или касаются их волос, словно боясь потерять физическую связь. Их лица смелы, но их эмоции отражаются в ссутуленных плечах, в нервозности тел.

Чего-то не хватает — смеха, общего языка всех женщин.

Украинские матери, которых я навестила в школах Словакии и Румынии, рассказали мне об ужасах бомбардировок, когда снаряды падали ночь за ночью, в то время как они пытались найти укрытие на своем пути к западу. Многим приходилось днями жить без еды и солнечного света, затаившись под землей в подвалах.

Молодая мать, с которой мы встретились в украинском Ужгороде, рассказала, что когда она с семьей отправлялась на поиски еды, российские солдаты расстреливали очереди людей, ждавших куска хлеба. Эти украинские матери были крайне благодарны жителям Румынии и Словакии за их поддержку. Как сказала Анна, еще одна из мам, «у наших сердец нет границ».

Пограничники рассказали мне истории о тысячах людей, пересекших границу Словакии почти без вещей — полное отчаяния человеческое море, чья жизнь навсегда изменилась 24 февраля, в день очередного вторжения России в несправедливой войне, начавшейся много лет назад.

В февральские холода многие приходили без обуви, пройдя пешком бессчетные мили. Они бежали в страхе, неся с собой одно желание — иметь возможность вернуться домой. Один 11-летний подросток пришел в одиночку с номером телефона родственников, который был написан на его руке. А еще с людьми «путешествовали» их домашние питомцы. «Мы не были готовы к такому», — сказали мне пограничники.

Елена Зеленская, супруга президента Украины, оставила свое укрытие и собственных детей, чтобы встретиться со мной и попросить помощи для народа ее страны. Она не просила у меня ни еды, ни одежды, ни оружия. Она попросила меня помочь ей обеспечить психологическую помощь всем тем, кто страдает от последствий бессмысленной и жестокой войны Владимира Путина.

Она рассказала мне об изнасилованиях женщин и детей, а также о многих детях, на глазах которых расстреливали и убивали людей, сжигали их дома. «Я хочу вернуться домой поскорее, — сказала мне Елена Зеленская. — Я хочу лишь держать своих детей за руки».

Мы поздравили друг друга с Днем матери. Я сказала ей, что приехала в Украину, желая показать украинским матерям, что мы поддерживаем их, а со мной — сердца американского народа. «Спасибо, — ответила Зеленская, — украинцы так благодарны американскому народу за поддержку».

Халиль Джебран однажды написал: «Чем глубже печаль проникает в ваше естество, тем больше радости вы можете вместить». Я надеюсь, что это верно для матерей, которых я встретила. Но произойти так может только тогда, когда эта война закончится.

Господин Путин, пожалуйста, прекратите эту бессмысленную и жестокую войну.

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