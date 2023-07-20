Необычное публичное обращение. Глава британского МИД призвал Сунака оставить его на посту на фоне слухов о назначении в Минобороны 20 июля, 10:20 Джеймс Клеверли (Фото:Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли обратился к премьер-министру Риши Сунаку с необычным публичным призывом сохранить за ним пост в случае следующих перестановок в правительстве.

Об этом сообщает The Guardian.

В последнее время усиливаются предположения, что в ближайшие дни премьер-министр может изменить состав своей команды.



Комментарии Клеверли являются отступлением от обычной министерской практики не комментировать перестановки и придают дополнительный вес сообщениям о том, что Сунак намерен произвести значительные изменения в своей команде до выборов следующего года.



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«Если кто-то в Великобритании смотрит, слушает, особенно вы, премьер-министр, то я очень хочу остаться на своем месте… Я очень хочу остаться на посту министра иностранных дел. Это работа, которую я люблю, я считаю ее важной. Это работа, которую я знаю, работа, в которой, как мне кажется, я хорош, и работа, которую я абсолютно обожаю», — сказал он.

Клеверли добавил, что его план — оставаться на месте.

«Если в будущем меня будут вытаскивать, вы увидите следы от гвоздей на паркетном полу в моем кабинете», — сказал он.

По информации The Times, министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли могут назначить на место Бена Уоллеса, министра обороны, который должен уйти в отставку в ходе очередных кадровых перестановок.



Кто такой Джеймс Клеверли: коротко

Джеймс Клеверли родился 4 сентября 1969 года в Лондоне, Соединенное Королевство. Несмотря на то, что в регулярную армию Джеймс попасть не смог, он более 20 лет является офицером территориальной армии (офицер резерва). Имеет звание подполковника и является сотрудником Центрального штаба добровольцев Королевской артиллерии.

Более десяти лет (1995−2007) Джеймс работал в лондонских рекламных компаниях, издательствах, где занимался международными продажами, онлайн-продажами. В 2007 году Клеверли занялся собственным бизнесом. Вместе со знакомым он создал компанию Point and Fire, которая занималась интернет-издательским делом.

В том же году началась его политическая карьера. Джеймс был избран в Лондонскую Ассамблею (совещательный орган, рекомендующий свои предложения мэру города) от Консервативной партии. В начале 2009 года столичный градоначальник, которым тогда был Борис Джонсон, назначил Джеймса послом по делам молодежи.

С июля по сентябрь 2022 года Клеверли возглавлял Министерство образования Соединенного Королевства. После отставки Бориса Джонсона новый Премьер-министр Лиз Трасс назначила Джеймса главой британской дипломатии.

При новом руководителе Кабинета министров Риши Сунаке он сохранил должность в Министерстве иностранных дел. Клеверли — первый темнокожий в истории Великобритании на этой должности.