«Не забудьте сказать спасибо». Вице-президент США Вэнс высмеял мем о себе в Хэллоуин, видео стало вирусным

Вице-президент США Джей Ди Вэнс превратил интернет-шутку о себе в полноценный хэллоуинский перформанс . В TikTok он появился в кудрявом коричневом парике — пародируя популярный мем, который преследует его уже несколько месяцев.

Об этом 31 октября сообщил телеканал Fox News.

Короткое видео, снятое в резиденции Военно-морской обсерватории США, начинается с того, как Вэнс открывает дверь в темном костюме и красном галстуке, приветствуя детей словами: «С праздником Хэллоуина, дети… и не забудьте сказать спасибо».

Это — отсылка к мему, который высмеивает политика фразами вроде «вы не сказали пожалуйста» или «вы не сказали спасибо». Далее на видео — фиолетовое освещение, жуткая музыка и актерская пауза от самого Вэнса.

Ролик за несколько часов собрал более 250 тысяч лайков и 14 миллионов просмотров, что является редким показателем для политического контента. В комментариях пользователи массово делились скриншотами, называя его «лучшим вице-президентом всех времен» и шутя, что «JD только что выиграл в 2028 году». Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на пост одним эмодзи, отмечает Fox News.

Мем с «толстым Джей Ди с кудрявыми волосами» появился еще после спора между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале. Пользователи тогда распространили отредактированное фото Вэнса с растрепанной прической, которое быстро стало символом политического юмора в США.