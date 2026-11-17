Бывший генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что готов вернуться на эту должность, если совет директоров компании обратится к нему с такой просьбой. Это его первое публичное заявление после того, как на прошлой неделе он подал в отставку.

Об этом сообщает The New York Times.

По словам Хуанга, он получил многочисленные обращения от сотрудников, инвесторов, деловых партнеров и клиентов Nvidia с призывами вернуться к руководству компанией.

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«Если совет директоров решит, что мое возвращение отвечает интересам наших акционеров, сотрудников, компании и Америки, для меня будет честью откликнуться на эти просьбы и вернуться на должность генерального директора», — сказал он.

Скандал с Дженсеном Хуангом

8 ноября совет директоров компании Nvidia объявил о начале независимого расследования — после появления информации о том, что Дженсен Хуанг мог стать «мишенью операции иностранной разведки».

Сам Хуанг в служебной записке сотрудникам Nvidia признал, что изменял жене, и извинился за это. По данным СМИ, у него был роман с бывшей главой сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг.

Издание The New York Times сообщало, что представители американской разведки пришли к выводу, что Элис Хуан могла передавать информацию Пекину, а романтические отношения, вероятно, использовались для получения конфиденциальных данных о технологиях искусственного интеллекта и обхода экспортных ограничений США. Китай отверг эти обвинения.

Кроме того, издание NYT сообщало, что у Дженсена Хуанга также был роман с вице-президентом Nvidia по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл.

12 ноября Nvidia объявила об уходе Хуанга с постов президента и генерального директора, а также из совета директоров. Временно руководить компанией будет финансовый директор Колетт Кресс.