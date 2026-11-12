В агентстве Reuters не назвали имя и фамилию ещё одной сотрудницы Reuters, у которой был роман с Дженсеном Хуангом (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Бывший генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг имел отношения с еще одной сотрудницей компании.

Об этом 12 ноября сообщает агентство Reuters со ссылкой на два информированных источника.

«Эта информация появилась после того, как стало известно о двух других внебрачных связях Хуанга, которые и привели к его отставке в четверг. Речь идет об Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в шпионаже в пользу Китая, и вице-президенте Nvidia по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл», — пишет издание.

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В Reuters не назвали имя и фамилию еще одной сотрудницы, у которой был роман с Хуангом. «Попытки связаться с этой женщиной не увенчались успехом», — пишет агентство

В компании Nvidia отказались комментировать Reuters эту информацию. Пауэлл, Дженсен Хуанг и представители совета директоров Nvidia не ответили на запросы агентства о комментариях. С Элис Хуанг связаться для получения комментариев не удалось, подытожили в Reuters.

8 ноября совет директоров компании Nvidia объявил о начале независимого расследования — после появления информации о том, что Хуанг мог стать «мишенью операции иностранной разведки».

Сам Хуанг в служебной записке сотрудникам Nvidia признал, что изменял жене, и извинился за это. По данным СМИ, у него был роман с бывшей главой сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг.

Издание The New York Times писало, что представители американской разведки пришли к выводу, что Элис Хуанг могла передавать информацию Пекину, а романтические отношения, вероятно, использовались для получения конфиденциальных данных о технологиях искусственного интеллекта и обхода экспортных ограничений США. Сам Китай эти обвинения отверг.

Кроме того, издание NYT писало, что у Дженсена Хуанга также был роман с вице-президентом Nvidia по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл.

12 ноября агентство Bloomberg сообщило, что генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку после обнародования информации о двух его внебрачных связях. Обязанности CEO будет временно исполнять финансовый директор Колетт Кресс.