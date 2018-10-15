15 октября 2018, понедельник

Джемилев: Путину нужны украинские заключенные в качестве "обменного материала"

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Мустафа Джемилев

Мустафа Джемилев

Кремлю нужны украинские заключенные, чтобы иметь "обменный материал", заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью телеканалу Прямой.

"Обменять Сенцова на кого-то  для Путина это неинтересно. Потому что жизнь россиян здесь, у нас в плену, его уже не интересует. Это отработанный материал. Хотя я должен сказать, что сам вот этот метод обмена, он не очень моральный. Потому что, кто такой Сенцов, Балух? Это - совершенно невинные люди. Они - патриоты своей страны. Они никакого преступления не совершали, тем более против Российской Федерации... Они выступают за территориальную целостность своей страны”, - сказал Джемилев.

Также он добавил, что, если Путин в конце концов согласится на обмен, то Украине придется отдать за политзаключенных российских террористов, "которые по локоть в крови совершали серьезные преступления".

"Путин постоянно держит у себя, грубо говоря, обменный материал. То есть, не важно, что сделали, не сделали - он просто набирает вот этих людей. Поэтому освободив одного-двух, он завтра наберет еще в десять раз, может, больше”, - заявил лидер крымскотатарского народа.

Напомним, что украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти выдвинули Балуху обвинения в хранении боеприпасов, его приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело - из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита свидетельствуют об обратном - что это Ткаченко напал на заключенного.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.

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