«Хорошие люди». Соседи подозреваемого в разглашении секретных данных США Тейшейры рассказали подробности о его семье 14 апреля, 09:45 Джек Тейшейра (Фото:www.facebook.com/bayberryblooms)

Соседи описывают подозреваемого в разглашении секретных данных США Джека Тейшейру как тихого и вежливого человека, а его семью — как общительную.

Об этом сообщает The Guardian.

«Его мать Доун владеет цветочным бизнесом», — сказал отставной офицер ВВС Марио Коррейя.

Отец Тейшейры, по его словам, был офицером ВВС в отставке.

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«Хорошие люди. Так что это позор — вероятно, он проведет остаток жизни в Ливенворте», — сказал Коррейя, имея в виду тюрьму Форт-Ливенворт.

Мать Тейшеры Доун Дюфо, ранее Доун Тейшейра, и ее муж, Том Дюфо, владеют цветочным магазином под названием Bayberry Farm and Flower Co. На этой неделе магазин закрыт.

На странице компании в Facebook было упоминание о Джеке Тейшейре в июне 2021 года.

«Джек сегодня возвращается домой, окончил школу, готов начать свою карьеру в Национальной воздушной гвардии!» — говорилось в сообщении.

В декабре 2020 года компания разместила поздравление Джеку с 19-летием.

Как сообщает The Washington Post, отчим Тейшеры, Томас Дюфо, ушел в отставку после 34-летней военной карьеры.

Мать Тейшейры, Доун Дюфо, в течение многих лет работала в некоммерческих организациях, поддерживающих ветеранов, включая Фонд военных героев Массачусетса и Дом для наших войск. Также некоторое время она работала в Департаменте по делам ветеранов Массачусетса. С 2017 года она сосредоточилась на своем цветочном бизнесе.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.



В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».



Позже в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. Количество попавших в Сеть документов — от 50 до нескольких сотен, они похожи на сводки, которые используют для отчетов перед высшим руководством.

13 апреля ФБР арестовала подозреваемого в публикации засекреченных документов США в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс. Им оказался 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра.

NYT сообщала, что Тейшейра был администратором небольшого игрового онлайн-чата, с которого началась утечка секретных документов. Чат состоял в основном из молодых людей и подростков, которых объединяла «любовь к оружию, расистским мемам и видеоиграм», писала газета.

Один из участников чата сказал журналистам, что информацию слил «лидер» группы, которого он назвал OG, и подтвердил, что у того был доступ к разведданным благодаря работе. По словам участников чата, OG — «христианин и противник войны», который «хотел рассказать друзьям, что творится в мире». В Пентагоне назвали утечку «преднамеренным преступным деянием».