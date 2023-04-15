СМИ узнали, как 21-летний нацгвардеец США получил допуск к секретной информации

15 апреля, 00:07
Поделиться:
Задержание Джека Тейшейры в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс, 13 апреля 2023 года (Фото:WCVB-TV via ABC via REUTERS)

Задержание Джека Тейшейры в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс, 13 апреля 2023 года (Фото:WCVB-TV via ABC via REUTERS)

У 21-летнего военнослужащего Воздушных сил Нацгвардии США Джека Тейшейры был доступ к секретной информации благодаря особенностям работы, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Собеседник CNN в Министерстве обороны США заявил, что Тейшейра работал в 102-м разведывательном подразделении, занимающемся сбором разведданных и подготовкой брифингов для высокопоставленных военных руководителей. В то же время, по словам источника, он занимался не составлением отчетов для командиров, а работал с сетью, в которой хранились засекреченные разведданные.

Видео дня

Читайте также:
«Украинские» файлы Джека Тейшейры. Топ-8 слитых секретных документов Пентагона о ВСУ и Зеленском

Собеседник телеканала сказал, что нацгвардеец прошел «очень тщательную проверку биографических данных», прежде чем получить допуск, и подписывал соглашение о неразглашении. Люди с таким допуском должны сообщать, если случайно допустили утечку информации или столкнулись с проблемами, которые могут повлиять на их ментальное здоровье и способность продолжать работу.

Читайте также:

Справа — Джек Тейшейра, слева — его отчим, сводный брат и сводный дедушка, которые также были военнослужащими США (Фото:Bayberry Farm & Flower Co / Facebook) Юный обличитель из семьи ветеранов. Как 21-летний Джек Тейшейра стал источником утечек Пентагона, ошеломивших мир, и как удалось его найти

В судебных документах сказано, что у Тейшейры был допуск к информации под грифом «совершенно секретно» с 2021 года.

Газета The New York Times ранее сообщала, что Тейшейра получил образование специалиста по кибертранспортным системам. В ВВС США такие специалисты обычно устанавливают, настраивают и ремонтируют инфраструктурную сеть голосовой и видеосвязи, отвечают за программы безопасности связи и передачи данных, криптографическое оборудование и т. д.

14 апреля Джеку Тейшейре официально предъявили обвинение в несанкционированной передаче и изъятии информации, касающейся национальной обороны. Его арестовали 13 апреля в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс.

По данным СМИ, нацгвардеец был лидером в небольшом онлайн-чате в Discord, с которого началась утечка секретных документов. Чат состоял в основном из молодых людей и подростков с общей любовью к «оружию, расистским мемам и видеоиграм», и Тейшейра месяцами делился с виртуальными друзьями засекреченными документами.

Читайте также:

Ллойд Остин, глава Пентагона (слева) и Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США, март 2023 (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein) Совершенно (не) секретно. 10 самых резонансных разоблачений из утечки документов Пентагона, о которых узнал мир

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке предполагали, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».

Позже в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. По данным СМИ, документы похожи на материалы из сводок, которые могут получать сотни или тысячи людей в правительстве с соответствующим допуском.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Министерство обороны Украины Документы Пентагон Утечка Секретная информация Утечка информации Нацгвардия США Джек Тейшейра

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X