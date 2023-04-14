Утечка секретных материалов. Подозреваемому Джеку Тейшейре официально выдвинули обвинение

14 апреля, 17:31
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Джек Тейшейра (Фото:соцсети / nytimes.com)

Джек Тейшейра (Фото:соцсети / nytimes.com)

В пятницу, 14 апреля, подозреваемому в массовой утечке секретных документов США Джеку Тейшейре было официально выдвинуто обвинение.

Об этом сообщает CNN.

Тейшейру обвиняют в:

  • несанкционированной передаче информации национальной обороны,
  • несанкционированном удалении секретной информации и материалов обороны.

Следующее заседание по этому делу состоится 19 апреля.

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13 апреля ФБР арестовала военнослужащего Воздушных сил Национальной гвардии Джека Тейшейру по подозрению в публикации засекреченных документов США в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс.

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6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».

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Позже в соцсетях обнаружили новую партию секретных документов США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.

Количество попавших в Сеть документов — от 50 до нескольких сотен, они похожи на сводки, которые используют для отчетов перед высшим руководством.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Утечка информации Война России против Украины Джек Тейшейра

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