Одиночка, увлекавшийся войной. Одноклассники подозреваемого в разглашении секретных данных США рассказали, как он вел себя в школе 14 апреля, 09:02 Задержание Джека Тейшейры (Фото:WCVB-TV via ABC via REUTERS)

Одноклассники рассказали, что Тейшейра иногда надевал в школу камуфляж, носил с собой «книгу об оружии размером со словарь» и вел себя так, что это вызывало беспокойство у некоторых учеников.

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«Многие относились к нему настороженно», — говорит Брук Клитеро, которая училась с Тейшейрой в средней и старшей школе.

«Он был скорее одиночкой, а его увлечение войной и оружием многих отталкивало», — сказал Джон Пауэлл, который также учился с Тейшейрой в средней и старшей школе.

По его словам, он помнит его как приятного и тихого ребенка, которого иногда дразнили и «у него было не так много друзей».

Согласно государственным документам, Тейшейра вырос в пригороде Провиденса, штат Род-Айленд. Он учился в средней школе Дайтон-Рехобот в Массачусетсе, которую окончил в 2020 году.

Пауэлл вспоминал, что Тейшейра иногда носил с собой учебник о военных машинах, танках, самолетах и подводных лодках — и с ранних лет увлекался всем, что «связано с военными».

«Он был твердо намерен поступить на военную службу, даже будучи ребенком», — сказал Пауэлл.

Другие ученики, попросившие не называть их имен, сказали, что они почувствовали более угрожающее настроение от Тейшейры, который, по воспоминаниям некоторых, делал замечания, которые они считали расистскими, или бормотал унизительные слова о людях под нос.

Один ученик вспомнил, что на следующий день после массовой стрельбы в Лас-Вегасе в 2017 году он явился в школу в футболке с изображением винтовки AR-15.

По словам еще одной бывшей одноклассницы, Тейшейра не вел себя так, чтобы «люди чувствовали необходимость сообщить о нем», но заставлял ее нервничать.

Также она сказала, что воспринимала его увлечение военными как форму американского национализма и поэтому была удивлена обвинениями в его адрес.

«Я не думала, что он способен совершить нечто подобное», — сказала она.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.



В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».



Позже в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. Количество попавших в Сеть документов — от 50 до нескольких сотен, они похожи на сводки, которые используют для отчетов перед высшим руководством.

13 апреля ФБР арестовала подозреваемого в публикации засекреченных документов США в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс. Им оказался 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра.

NYT сообщала, что Тейшейра был администратором небольшого игрового онлайн-чата, с которого началась утечка секретных документов. Чат состоял в основном из молодых людей и подростков, которых объединяла «любовь к оружию, расистским мемам и видеоиграм», писала газета.

Один из участников чата сказал журналистам, что информацию слил «лидер» группы, которого он назвал OG, и подтвердил, что у того был доступ к разведданным благодаря работе. По словам участников чата, OG — «христианин и противник войны», который «хотел рассказать друзьям, что творится в мире». В Пентагоне назвали утечку «преднамеренным преступным деянием».